Холодницкий выйдет сухим из воды – Антонюк

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и председатель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник пришли в парламент и каждый донес свою позицию относительно ситуации с прослушиванием кабинета Холодницкого и последующим требованием НАБУ и Генпрокуратуры освободить антикоррупционного прокурора. Напомним, в дисциплинарной жалобе НАБУ И ГПУ на Холодницкого ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, давление на должностных лиц для принятия нужных решений, подстрекательство свидетеля к даче ложных показаний и предупреждения об обысках тех, у кого они должны состояться. Все это антикоррупционному прокурору вменяют по результатам прослушивания в его кабинете, которое вели на протяжении февраля-начала марта.

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Кстати во время выступления в сессионном зале директор НАБУ Артем Сытник отрицает наличие конфликта между его структурой и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Сытник призвал не спекулировать на этом вопросе и заверил, что детективы НАБУ и специализированные антикоррупционные прокуроры работают в обычном режиме. Зато Холодницкий в который раз заявил, что обвинения в его адрес беспочвенны, он докажет свою позицию Контрольно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Между тем в ночь на среду, 4 апреля, НАБУ обнародовало в сети фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

Вступления в парламенте руководителей антикоррупционных органов проанализировал (4 апреля — Ред.) политолог Александр Антонюк в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

У парламенті виступили керівники антикорупційних органів. Що можете про це сказати і чому не було Луценка?

— Це, швидше, була така політична дискусія, очевидно, для зняття пару і це не були якісь процесуальні рішення чи процеси, де Луценко мав би бути присутнім обов’язково. В цій всій дискусії він, очевидно, наразі був зайвим, тому що він не вносив жодних подань. І зрештою питання будь-якої долі не компетенція самої ВР, але оскільки дуже багато фігурантів, в тому числі, які є підслідними сьогодні антикорупційним органам, то, очевидно, захід був все ж таки передбачений на таку розмову, зрештою, свідками якої ми з вами і були.

Були різні заяви, зокрема, Олега Ляшка. Разом з тим, були достатньо ключові ще повідомлення від Соболєва Сергія від "Батьківщини", який рекомендував і Холодницькому, і Ситнику обірвати, як він казав, пуповину з Адміністрацією президента, мотивуючи тим, що все ж таки антикорупційні органи не зовсім є незалежними, і що політики в діяльності цих осіб більше, ніж роботи. Очевидно, десь це часткова правда, тому що інформаційно хлопці є активними. Але, разом з тим, я списую ще на одну річ, що корупція у нас – це не новоутворене явище, і тут буде в будь-якому випадку боротьба і інфомраційно-медійне поле – це один із інструментів для боротьби з корупцією.

Як можна оцінити діалог між депутатами та антикорупціонерами?

— Трактувати можна більш якісь конструктивні речі. Все-таки з того всього, що я чув, з боку Лонгвинського якісь факти були і, в принципі, якихось відповідей чітких я не почув на його запитання. Все решта – це були політично-загально-оціночні судження. Парламент, політикум мусить вийти на якусь консолідовану позицію. Хитка позиція, але все ж таки якщо враховувати, про що говорила ця сама "Батьківщина" і потім Гончаренко, тобто всі зійшлись на тому, що піар треба все ж таки припинити і зайнятись реальними справами. Але, разом з тим, на аргументацію, щоб ця вся програма від НАБУ і САП працювала треба антикорупційний суд, з приводу якого депутати поки що не готові дати якусь однозначну відповідь.

Коли потенційні об’єкти розслідувань кажуть, що як потрібно працювати САП і НАБУ, це про що говорить?

— Навіть якщо ви під слідством, це ще не підстава говорити про те, що ви злочинець. Презумпція невинуватості все ж таки у нас не відмінена. Тому з позиції того, що нардеп є фігурою і в нього є мандат, тобто з трибуни він може дозволити собі говорити те, що йому заманеться. Стосовно того, як це сприймає суспільство, в будь-якому випадку це вже для будь-якого депутата, який попадає під слідство, якщо він не зможе довести свою невинуватість, це для нього, в першу чергу, крім якихось кримінальних санкцій, все ж таки він в будь-якому випадку несе суттєві репутаційні втрати. Тому в даному випадку ми просто за цим спостерігаємо. Найбільш конструктивні і, дійсно, важливі речі будуть відбуватись на кваліфікаційно-дисциплінарній комісії. от там буде змагальність позицій, там буде, дійсно, результат. А виступ у парламенті був просто, щоб поговорити, тобто подискутувати і в кінцевому результаті кожен із учасників матиме, що говорити на прес-конференціях, якщо такі будуть або на тих чи інших медійних майданчиках.

Навіщо НАБУ виклало у публічному доступі аудіо- та відеоматеріали прослуховування Холодницького, які це матиме наслідки?

— В мене зараз є дві версії. Перша, зрозуміло, щоб якимось чином створити інформаційний супровід тієї чи іншої позиції. Але, разом з тим, якщо це є підслідство справи, то ми маємо, очевидно, чергове дисциплінарне порушення. В мене таке складається враження, що опубліковане це з тим, щоб порушення мало двостороннє значення, не тільки на Холодницького. Відповідно, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія буде вважати в змагальності і цей фактор. Очевидно, Холодницький вийде сухим із води. Тобто, я думаю, що саме для того, щоб розвалити цю справу, тому і вилили в мережу фрагменти цих записів.

Ранее политолог Руслан Бортник заявлял, что на Холодницкого собирают компромат, так как перед выборами Луценко нужен лояльный глава САП.

Кроме того, спецкор "ГС" Александр Ивасивка сообщил, что отчет Холодницкого в Раде стал демонстрацией комплексов и страхов депутатов.