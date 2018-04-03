Медреформа стартовала. Как выбрать семейного врача и не ошибиться

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РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

2 апреля в Украине стартовала кампания по выбору врача первичной медицинской помощи — "Врач для каждой семьи". Это первый этап медицинской реформы.

Как сообщают в Минздраве, в рамках кампании по выбору врача первичной медпомощи украинцы должны подписывать декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром. На основе этих документов пациент будет закреплен за конкретным врачом. При этом врач будет получать зарплату в зависимости от того, сколько пациентов подписали с ним декларацию. Начисление такой оплаты по новым принципам начнется с 1 июля.

Насколько успешным будет первый этап медреформы, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ще до старту кампанії з укладання договорів вже можна було обирати лікаря та підписувати з ним відповідні декларації. Наскільки жваво до старту кампанії українці шукали собі лікаря та чи підписували відповідні документи?

— Цей проект працював в тестовому режимі і сотні тисяч українців вже це зробили в тестовому режимі. З сьогоднішнього дня вони можуть робити це офіційно. Але також ми маємо розуміти, що ці декларації будуть активовані після того, як заклад охорони здоров'я підпише контракт з Національною службою здоров'я України.

Тобто на сьогоднішній момент лікар буде ще отримувати зарплату за старими розрахунками. І лише після липня ця система буде активуватися, після того, як заклади охорони здоров'я будуть підписувати вже договори з Національною службою здоров'я.

Для українців можна шукати лікаря починати вже зараз, в Києві це зробити також можна дуже просто, наприклад, зайти на сайт helsi.me, ввести свою вулицю, і там в віконці вискочать варіанти прізвищ лікарів, які відповідають за вашу дільницю. Тобто це буде прив'язано до місця проживання.

РИА Новости Украина Медреформа пошагово: как подписать декларацию со своим врачом. Инфографика

Там можна буде записатися на прийом, і вже в закладі охорони здоров'я буде виділена особа — чи то буде реєстратор, чи медсестра, чи безпосередньо лікар, який внесе в електронну медичну систему інформацію про пацієнта, а саме, ПІБ, довірені особи, адреса проживання, електронна адреса, мобільний телефон, ну, для кращої комунікації.

Які це переваги дасть в майбутньому для пацієнта? Перше, з'явиться у пацієнта електронний кабінет в майбутньому, де буде зберігатися його медична інформація, і ця інформація медична за дозволом пацієнта може бути використана іншими лікарями, тобто відпаде необхідність збирати ці паперові довідки, документи, їх краще буде читати, зручніше. Це перший етап, потім з'явиться система електронного рецепту, коли пацієнт прийде до лікаря, йому випишуть рецепт і це вперше запрацює в системі "Доступні ліки".

Якщо знайти медичний заклад, навіть через сайт можна вказати місце свого перебування і сайт покаже…

— Не вказати, ви виберете самостійно і ви просто побачите лікарів, які працюють на вашій дільниці. Які поруч є. Ну і вибрати, пошукати, можна пошукати, взяти будь-якого лікаря, а саме сімейного лікаря, лікаря загальної медичної практики, терапевта, або педіатра.

Ця електронна система, в якій буде заповнена ця декларація і яка є по суті стартовою титульною сторінкою електронної медичної картки пацієнта, ними вже обладнані наші медичні заклади?

— Цей процес йде, реєстратури обладнані, в Києві закуплені комп'ютери, цей процес розпочався. І МОЗ каже, що цей процес є розтягнутий в часі, тобто не треба сьогодні прямо вставати в чергу, це можна робити в будь-який зручний для пацієнта час.

А з іншого боку, треба розуміти, що я вже про це казав, що поки що жоден заклад охорони здоров'я з Національною службою здоров'я не підписав власні документи, тобто коли ці документи будуть підписані, тоді ці декларації будуть реально активовані.

Для пацієнта все залишається в тому ж режимі, як було раніше, тобто де-факто нічого не змінюється, просто в майбутньому з'являться такі переваги, про які я говорив раніше.

Ця декларація — це не угода, це не умови, не документ, який обумовлює права, обов'язки сторін. Що вона передбачає?

— Це декларація, що пацієнт вибрав такого лікаря. До речі, пацієнт може цього лікаря поміняти через будь-який час, якщо його буде не влаштовувати цей лікар, з одного боку. Але я бажаю громадянам України і жителям Києва знайти того лікаря, який буде йти з ними по життю.

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Як обрати лікаря?

— Можливо, треба послухати рекомендації близьких, рідних, сусідів, які вже мали можливість спілкуватися з цим лікарем і отримувати медичну допомогу. І взагалі, краще, ніж розповідати, прийти, побачитися, записатися на консультативний прийом і отримати ось цю інформацію.

Плюс, існує багато сайтів, де також є характеристики лікарів, як позитивні, так і негативні. Можливо, це також буде таким елементом скринінгу і кастингу для лікарів. В будь-якому разі, я вважаю, що цей процес — надзвичайно інтимний для пацієнта, і треба знайти дійсно того лікаря, який буде тобі до душі, якому ви будете довіряти.

Тобто для мене особисто — це лікар з великим ступенем довіри.

Чи можна буде змінити свою думку?

— Так, це добровільна система, і зараз така кількість змін — необмежена. Можливо, в майбутньому будуть якісь періоди переходу, з терміном один місяць, два місяці чи квартал.

Але в будь-якому разі це на сьогоднішній момент є така реальна можливість, і будемо казати, що старт електронної медичної системи в Україні — це один з таких перших дзвіночків модернізації галузі охорони здоров'я, безумовно, це не вирішує всі ті проблеми, що є в галузі, треба багато зробити в кадровій політиці, поліпшувати якість надання медичної допомоги, вона має бути своєчасна, ефективна, треба думати про медикаментозне, фармацевтичне забезпечення, і взагалі про економічні підґрунтя і підвалини розбудови національної системи охорони здоров'я.

До речі, Український медичний клуб зараз став ініціатором з багатьма професійними фаховими лікарськими асоціаціями створення української медичної експертної спільноти, де ми розробляємо національну стратегію охорони здоров'я, найближчим часом ми її презентуємо, погодимо з пацієнтськими та лікарськими асоціаціями і будемо пропонувати політикам як дороговказ для роботи в галузі охорони здоров'я.

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К слову, заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества, член правления Украинской Ассоциации семейной медицины Константин Надутый в эфире "ГС" заявил, что дефицит врачей первичного звена в стране достигает 7 тысяч человек.