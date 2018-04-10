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    Супрун назвала главный секрет здоровья

    (обновлено: )133
    Вода выполняет функции амортизации и смазки суставов, регулирует температуру тела и обеспечивает питание головного и спинного мозга. Достаточное употребление воды ежедневно помогает побороть хроническую усталость.
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала украинцам важный healthy-совет.

    "Если хотите быть здоровыми, нужно ежедневно выполнять одно важное задание — пить достаточно воды", — пишет чиновник на своей страничке в Facebook.

    По ее словам, многие недооценивают то, как влияет на самочувствие и здоровье вода. Однако от нормального водного баланса в организме зависит, то, как мы себя чувствуем, мыслим и действуем.

    В частности, вода выполняет функции амортизации и смазки суставов, регулирует температуру тела и обеспечивает питание головного и спинного мозга. Достаточное употребление воды ежедневно помогает побороть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма.

    "Потребности в воде индивидуальны и зависят от возраста, уровня активности, температуры воздуха, состояния здоровья, а также пола", — отметила Супрун.

    Так, взрослый активный человек может расходовать порядка 3 литров воды в день. Поэтому рекомендуемая суточная норма варьируется в пределах 2,5-3,7 л для мужчин и около 2-2,7 л для женщин.

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    Чиновник рекомендует пить больше именно чистой воды, а также есть больше свежих овощей и фруктов. Это поможет поддерживать водный баланс организма в норме, а значит – принесет хорошее самочувствие.

    Напомним, Ульяна Супрун призвала жителей Украины не бояться сквозняков и чаще проветривать помещения.

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