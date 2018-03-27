Супрун заявила, что вегето-сосудистой дистонии не существует

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Диагноза "вегето-сосудистая дистония" не существует в международной медицине.

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Если вам или вашим близким записали в медицинской карточке эти три загадочные буквы — ВСД — забудьте о них. Это большой советский миф, который родился при отсутствии доступа к базе источников доказательной медицины. Однако вздыхать с облегчением также не торопитесь. Объясняем, что же такое ВСД самом деле: вегето-сосудистая дистония (дисфункция вегетативной нервной системы, нейроциркуляторная дистония) — не диагноз, а синдром, используют при комплексе различных жалоб и симптомов у пациента. Под ним, как под зонтиком, скрывается целый комплекс симптомов", — написала Супрун.

По словам и.о. главы Минздрава, чаще всего его ставят, когда пациент:

— испытывает тревогу и беспокойство, имеет проблемы со сном, чувство нехватки воздуха и "клубке в горле", дрожат руки

— жалуется на учащенное сердцебиение, колебания давления, боль в области сердца и при этом имеет нормальную ЭКГ

— имеет дискомфорт в животе, запор, понос, метеоризм или изжогу

— имеет головокружение, повышенную температуру, при этом обследования показывают, что воспалительных процессов в организме нет

"Эти симптомы могут встречаться в различных комбинациях и не обязательно все сразу. На самом деле они могут говорить о нескольких различных болезней, которые нужно обнаружить после ряда фундаментальных исследований. Однако если врач взамен пишет пациенту в медицинской карточке "ВСД" и отправляет пить витамины и легкие успокоительные, это означает, что буквально "сливает" настоящую проблему", — резюмирует Супрун.

Ранее министр написала пост, посвященный Всемирному дню по борьбе с туберкулезом, повторив слова о "скриннинг-анкете", которая, по ее мнению, лучше флюорографии, и сообщила о том, что многих больных туберкулезом перестанут держать в больницах.