Ткачев: Супрун - классический злодейский персонаж из комиксов

РИА Новости Украина

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун предложила заменить "советский пережиток" — флюорографию — на анкетирование.

"Флюорография является устаревшим методом диагностики из "советской системы здравоохранения", — написала Супрун ранее на своей странице в Facebook.

В качестве замены и.о. министра предложила ввести "систематический скрининг среди групп высокого риска".

Позже министр написала пост, посвященный Всемирному дню по борьбе с туберкулезом, повторив слова о "скриннинг-анкете", которая, по ее мнению, лучше флюорографии, и сообщила о том, что многих больных туберкулезом перестанут держать в больницах.

В комментариях большинство пользователей раскритиковали инициативу Супрун.

А журналист, главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев назвал Супрун "каким-то чисто комиксовым персонажем-злодеем".

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"Я понимаю, что ее поставили лоббировать в Украине интересы иностранных фармкорпораций, но ведь эта задача вовсе не требует уничтожения медицины как таковой. К примеру, флюорография вот ничем не мешает", — отметил журналист на своей странице в Facebook.

Такое чувство, что подобное она делает просто из чистого эстетического удовольствия, написал Ткачев.

Facebook Юрия Ткачева Скриншот с Facebook

Напомним, ранее у Супрун озаботились рационом питания украинцев.