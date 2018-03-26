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    Ткачев: Супрун - классический злодейский персонаж из комиксов

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (313)

    (обновлено: )597120
    Ульяна Супрун лоббирует в Украине интересы иностранных фармацевтических компаний, разрушая медицину в стране в целом. И такое впечатление, что делает она это для удовольствия, пишет журналист Юрий Ткачев.
    Ульяна Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун предложила заменить "советский пережиток" — флюорографию — на анкетирование.

    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Жить без мяса и хлеба. Супрун покусилась на... еду

    "Флюорография является устаревшим методом диагностики из "советской системы здравоохранения", — написала Супрун ранее на своей странице в Facebook.

    В качестве замены и.о. министра предложила ввести "систематический скрининг среди групп высокого риска".

    Позже министр написала пост, посвященный Всемирному дню по борьбе с туберкулезом, повторив слова о "скриннинг-анкете", которая, по ее мнению, лучше флюорографии, и сообщила о том, что многих больных туберкулезом перестанут держать в больницах.

    В комментариях большинство пользователей раскритиковали инициативу Супрун.

    А журналист, главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев назвал Супрун "каким-то чисто комиксовым персонажем-злодеем".

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    "Я понимаю, что ее поставили лоббировать в Украине интересы иностранных фармкорпораций, но ведь эта задача вовсе не требует уничтожения медицины как таковой. К примеру, флюорография вот ничем не мешает", — отметил журналист на своей странице в Facebook.

    Такое чувство, что подобное она делает просто из чистого эстетического удовольствия, написал Ткачев.

    Facebook Юрия Ткачева
    Скриншот с Facebook

    Напомним, ранее у Супрун озаботились рационом питания украинцев.

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