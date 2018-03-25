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    Общество

    Соцсети камня на камне не оставили от новой инициативы Супрун

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (311)

    (обновлено: )43910
    По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, флюорография является устаревшим методом диагностики из "советской системы здравоохранения". В качестве замены министр предложила ввести "систематический скрининг среди групп высокого риска".
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Соцсети бурно восприняли предложение исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун заменить "советский пережиток" — флюорографию — на анкетирование.

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    "Флюорография является устаревшим методом диагностики из "советской системы здравоохранения", — написала Супрун ранее на своей странице в Facebook. В качестве замены министр предложила ввести "систематический скрининг среди групп высокого риска".

    Позже министр написала пост, посвященный Всемирному дню по борьбе с туберкулезом, повторив слова о "скриннинг-анкете", которая, по ее мнению, лучше флюорографии, и сообщила о том, что многих больных туберкулезом перестанут держать в больницах.

    В комментариях большинство пользователей раскритиковали инициативу Супрун.

    "Вы занимаетесь сейчас разрушением многолетних (стоящих) наработок", — пишет фтизиатр с более чем 20-летнием стажем работы Валерия Косовцева.

    Скриншот с Facebook

    "Я бы назвал это — "декоммунизация в медицине". И грудь женщинам не стоит проверять — анкета надежнее", — пишет экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

    Андрей Манчук напомнил, что такие идеи от Минздрава звучат в разгар эпидемии туберкулеза: "В стране эпидемия туберкулеза, которая вышла из-под контроля в результате кризиса и войны…. Селфи с мольфаром хватит для определения диагноза, я считаю".

    Александр Меламуд сравнивает инициативы Минздрава с раннесоветскими практиками идеологического шельмования "империалистических" наук.

    "В толковых словарях 30-х — 40-х годов прошлого столетия, изданных в СССР, генетику называли лженаукой, а чуть позже кибернетику — продажной девкой империализма. Флюорография — лженаука, скорая помощь — продажная девка коммунизма. Да здравствует майдан!" — написал Меламуд.

    "Врачи, пациенты, не молчите сейчас! Потому что скоро будем и онкологию выявлять через заполнение анкеты", — призвал в свою очередь Юрий Андреев.

    Американское издание Politico летом прошлого года назвало Украину "туберкулезной бомбой", заложенной под Европу. Сейчас страна занимает второе место в Европе по заболеваемости туберкулезом из расчета количества больных на сто тысяч человек.

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