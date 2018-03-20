Украина в шоке: как жить-то после реформ – похоронной и медицинской

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Днепре вспомнили 5 крупнейших стихийных бедствий в городе за минувшие годы, в Ивано-Франковске выяснили, что привлекает "мигрантов" из других областей, а во Львове развеяли мифы о семейной медицине.

Самое интересное из региональных СМИ страны – в обзоре РИА Новости Украина.

Харьков: "Похоронная реформа". Полезно знать"

Особые опасения рядового обывателя и некоторых представителей экспертного сообщества вызвали изменения ст. 242 Уголовно-процессуального кодекса (основания проведения экспертизы).

Согласно новому варианту этой статьи, следователь утрачивает право назначения экспертизы и должен обращаться с ходатайством к прокурору, чтобы получить разрешение на ее проведение у следственного судьи.

Ждать решение, как утверждают некоторые эксперты, придется не менее 72 часов. Морги не будут иметь оснований принимать тело, пока не появится постановление на проведение экспертизы.

Одесса: "Полгода трагедии "Виктории": кого привлекают к ответственности и что будет с лагерем дальше"

Сейчас лагерь по-прежнему опечатан и закрыт для посетителей.

Пепелище затянуто полиэтиленовой пленкой и охраняется: несмотря на то, что эксперты там уже поработали, есть возможность, что на суде сторона защиты потребует провести повторную экспертизу, с привлечением независимых специалистов. Поэтому к месту трагедии подходить запрещено.

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…В общем, не загорись "Виктория" в ночь на 16 сентября, это все равно бы произошло. Она не могла не загореться! Но это был образцово-показательный лагерь, который собирались заявить как одно из главных достижений мэра, поэтому в муниципалитете сразу начали отрицать свою причастность к случившемуся.

Львов: "Как заключить соглашение с врачом. Все, что нужно знать о реформе"

Взрослый человек может выбрать себе терапевта, для ребенка – педиатра. Семейные врачи будут работать со всеми возрастными категориями. Такая схема должна ликвидировать очереди и стимулировать врачей работать качественно. Ведь от количества заключенных договоров будет зависеть его зарплата.

Плюсы для пациента: он всегда сможет обратиться за консультацией к тому врачу, который знает его историю болезни. Звонить напрямую, а не через третьих лиц. Медик будет заинтересован обеспечить своим пациентам комфорт, ведь человек может в любой момент перейти к другому врачу, если ему не понравится предыдущий.

Кстати, после выбора врача пациент должен самостоятельно забрать медкарточку с регистратуры, где обслуживался ранее, и принести ее новом врачу….Подписав декларацию, скажем, во Львове, никто не застрахован заболеть в другом месте. В таком случае человек имеет возможность связаться со своим врачом, который проконсультирует, как действовать. В случаях, требующих немедленной медпомощи, можно обратиться можно в любое заведение. Ведь ургентная служба, как и экстренная, будет работать везде, как и раньше.

Днепр: "От истории к современности: 5 стихийных бедствий Днепра последних десятилетий"

Потоп 1977 года. В четверг, 28 июля 1977 года, Днепр (тогдашний Днепропетровск) затопило. В городе зафиксировали рекордное количество осадков. Более того, были жертвы. Точное количество погибших не известно до сего дня.

…Ураган 1999 года. Ситуация, подобная 1977 году, повторилась в городе в июле 1999 года. Сильный ураган внезапно парализовал жизнь тогдашнего Днепропетровска. Но в отличие от бури 1977 года, от урагана в большей степени пострадали спальные районы.

…Буря 2014 года. У многих днепрян свеж в памяти ураган сентября 2014 года. Непогода обрушилась на город в ночь на 24 сентября, когда большинство горожан находились дома. А потому, к счастью, жертв удалось избежать. Несколько людей все же пострадали. Также были оборваны сети электропередач, повалены сотни деревьев, частный сектор был подтоплен.

Ивано-Франковск: "Как тебя не любить… Почему киевляне и не только переезжают во Франковск"

Настя и Слава Соляник – киевляне. Переехали в Ивано-Франковск 3,5 года назад, когда у них родился сын. Настя рассказывает, что причин было несколько, но все перевесили теплота города, удобство для ребенка и лояльность к семье.

…Сегодня они думают о переезде в Киев, но пока их сдерживает комфорт ребенка в Киеве. В частности сад, в котором сыну интересно и радостно.

…Сергею Лиховиду – 27 лет. Сейчас он работает ведущим мероприятий. Родом из города Александрии Кировоградской области. В Ивано-Франковске живет уже 10 лет. Взвесив все "за" и "против", отверг вариант переезда в Киев и Харьков и успешно перебрался в Ивано-Франковск, поступив в Национальный технический университет нефти и газа.… В перспективе планирует помочь маме переехать жить в Ивано-Франковск. Говорит, ей здесь тоже очень нравится.