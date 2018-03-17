"Поправки Лозового": жадность, глупость и команды сверху

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Профильный комитет Верховной Рады принял решение, которое сможет ограничить действие исправленного с "поправками Лозового" Уголовно-процессуального кодекса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Мустафа Найем.

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"Жадность, глупость и безответственность нескольких недалеких юристов и одного известного "радикала" завели всю правоохранительную систему в тупик, из которого даже выхода нормального нет. Уже через несколько часов тысячи следователей и прокуроров должны будут обращаться в суд за разрешением о проведении любой (!) экспертизы. Под окружными судами выстроятся очереди, следственные судьи будут завалены ходатайствами. Разрешения нужны будут на все — начиная от судебно-медицинской и заканчивая экономической или баллистической экспертизами", — отметил Найем.

По мнению нардепа, поправки сознательно были внесены и потом сфальсифицированы с целью "препятствования расследованию экономических, служебных и коррупционных преступлений". Найем убежден, что фракции "Блока Петра Порошенко" и "Радикальной партии" взяли в заложники все следственные органы в стране.

Согласен с таким утверждением и политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Судебные разрешения на следственные действия теперь будут выдаваться не по месту размещения следственных органов, а по месту их юридической регистрации. А поскольку отдельные региональные управления не имеют своего юридического лица, а общую регистрацию, теперь все представления следователей будут сконцентрированы в буквально нескольких судах Украины Это, конечно, приведет к коллапсу следственной работы", — отмечает политолог.

По словам Бортника, вторая проблема поправок — установление жестких сроков расследования преступлений, до полугода.

"Согласно новым правилам, если за полгода нет расследования — дело закрывается. Есть основания полагать, что многие коррупционные преступления попросту будут разваливаться — затягиваться и автоматически закрываться. Теперь в "ручном" режиме будут сверху решать, каким следователям и какие дела разрешать расследовать, а какие — нет. Какие дела двигать, а какие — замораживать", — резюмировал Бортник.

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