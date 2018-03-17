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    "Поправки Лозового": жадность, глупость и команды сверху

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    По мнению народных депутатов и экспертов, принятые Верховной Радой исправления в Уголовно-процессуальный кодекс открывают возможности для манипуляции теми или иными делами.
    Народный депутат от Радикальной партии Ляшко Андрей Лозовой
    Facebook Андрея Лозового

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Профильный комитет Верховной Рады принял решение, которое сможет ограничить действие исправленного с "поправками Лозового" Уголовно-процессуального кодекса. Об  этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Мустафа Найем

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    "Жадность, глупость и безответственность нескольких недалеких юристов и одного известного "радикала" завели всю правоохранительную систему в тупик, из которого даже выхода нормального нет. Уже через несколько часов тысячи следователей и прокуроров должны будут обращаться в суд за разрешением о проведении любой (!) экспертизы. Под окружными судами выстроятся очереди, следственные судьи будут завалены ходатайствами. Разрешения нужны будут на все — начиная от судебно-медицинской и заканчивая экономической или баллистической экспертизами", — отметил Найем.

    По мнению нардепа, поправки сознательно были внесены и потом сфальсифицированы с целью "препятствования расследованию экономических, служебных и коррупционных преступлений". Найем убежден, что фракции "Блока Петра Порошенко" и "Радикальной партии" взяли в заложники все следственные органы в стране.

    Андрей Лозовой. Архивное фото
    Facebook Андрея Лозового
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    Согласен с таким утверждением и политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

    "Судебные разрешения на следственные действия теперь будут выдаваться не по месту размещения следственных органов, а по месту их юридической регистрации. А поскольку отдельные региональные управления не имеют своего юридического лица, а общую регистрацию, теперь все представления следователей будут сконцентрированы в буквально нескольких судах Украины Это, конечно, приведет к коллапсу следственной работы", — отмечает политолог.

    По словам Бортника, вторая проблема поправок — установление жестких сроков расследования преступлений, до полугода. 

    "Согласно новым правилам, если за полгода нет расследования — дело закрывается. Есть основания полагать, что многие коррупционные преступления попросту будут разваливаться — затягиваться и автоматически закрываться. Теперь в "ручном" режиме будут сверху решать, каким следователям и какие дела разрешать расследовать, а какие — нет. Какие дела двигать, а какие — замораживать", — резюмировал Бортник. 

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