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    Розенко объяснил суть первого этапа медицинской реформы

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (276)

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    По словам вице-премьер-министра, правительство теперь не будет финансировать койко-место в больнице, а будет финансировать конкретную услугу. Павел Розенко утверждает, что около 90% услуг в медучреждениях будут бесплатными.
    Павел Розенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 янв — РАИ Новости Украина. На первом этапе медицинской реформы изменится принцип финансирования больниц и поликлиник, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

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    "Если раньше мы финансировали, условно говоря, койко-место в больнице или конкретный кабинет в поликлинике, то сейчас мы будем финансировать услугу. И для человека изменится только качество, оно будет только улучшаться", — пояснил Розенко в эфире телеканала NewsOne.

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    Вице-премьер также объяснил новый принцип финансирования медучриждений.

    "Человек придет и выберет семейного врача. У нас идет уже учет семейных врачей и мы смотрим, сколько людей этот семейный врач обслуживает. И мы сразу семейному врачу за это количество людей платим определенную сумму денег из государственного бюджета Украины", — уточнил он.

    По словам Розенко, около 90% услуг в медучреждениях для украинцев будут бесплатными.

    Напомним, 28 декабря, 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит дать старт медицинской реформе в стране. 

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    В октябре прошлого года Верховная Рада приняла в целом закон о медицинской реформе. Документ призван коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг. Реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек".

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