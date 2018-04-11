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    Супрун удивила еще одним "несуществующим диагнозом"

    (обновлено: )11301
    Как отмечается, сравнительно недавно современная медицинская наука начала исследовать микрофлору организма человека и изучать случаи, когда же баланс микроорганизмов может нарушаться и вызвать заболевание.
    Ульяна Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что международная медицина не знает диагноза "дисбактериоз".

    "Обычно пациент, которого направляют сдавать анализ на "дисбактериоз", имеет проблемы с пищеварением: боли в животе, вздутие, запоры или диарею. Еще чаще – это маленький ребенок, родителей которого беспокоит, например, сыпь или другие вещи, которые, по мнению самих мам, пап и врачей, могут быть связаны с пищеварением. Когда некоторые врачи не находят очевидной причины нарушений, они могут направить сдать "баночку" на "дисбактериоз". Когда анализ показывает, что хороших бактерий меньше, чем плохих – делают вывод, что пациент болеет и его нужно лечить", – сообщила Ульяна Супрун в Facebook.

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    В организме человека очень много различных видов микроорганизмов – это и бактерии, и вирусы, и грибы. Они выполняют много полезных функций.

    "Сравнительно недавно современная медицинская наука начала исследовать микрофлору организма человека и изучать случаи, когда же баланс микроорганизмов может нарушаться и вызвать заболевание. Это явление современные ученые также называют "дисбактериоз" или "дисбиоз", однако понимают под ним совсем не тот "дисбактериоз", который может часто встречаться в украинских больницах", – пояснила чиновник.

    Она подчеркнула, что до сих пор в мире нет единых стандартов, какой же показатель количества и видов бактерий в организме можно назвать нормой. Их качественный и количественный состав является уникальным для каждого человека и изменяется в зависимости от возраста, места и образа жизни, течения заболевания и других факторов.

    Поэтому мировая наука не использует диагноз "дисбактериоз" и не имеет общепринятых способов его лечения.

    Напомним, ранее Москаль крайне нелицеприятно высказался в адрес и.о. министра охраны здоровья Ульяны Здоровья.

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