Привет Супрун. Скоропостижная смерть младенца шокировала Тернополь

FRED TANNEAU / AFP

РИА Новости Украина

Первые результаты причины смерти ребенка будут через несколько месяцев.

Врачи информацию о том, что причиной смерти ребенка стала вакцинация, отрицают. Говорят, вакцина качественная. Ею пользуются 2 года, за это время никаких жалоб не было, пишет тернопольское издание 0352.ua.

"Вся вакцина от дифтерии — индийского производства. Одна ампула рассчитана на 10 инъекций вакцин. Есть вакцину уже 10 лет. За это время никаких жалоб от родителей не было. Только наблюдалось незначительное покраснение", — говорит сестра медицинского кабинета прививок Наталья Гаевская.

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Прививки 6-месячной Олеси сделали в 10 утра. Уже после обеда девочку забрала карета скорой помощи. В больницу довезти не успели.

"В больницу девочку довезли в состоянии клинической смерти. Реанимировать ее не смогли. Как нам уже известно, ребенок не имел противопоказаний к прививке. Еще в январе находилась на стационарном лечении с бронхитом. Но перед вакцинацией прошла соответствующий медосмотр. Педиатр вместе с мамой подписали соответствующее разрешение на прививку", — говорит замдиректора по амбулаторно-поликлинической работе Тернопольской городской детской коммунальной больницы Владимир Кучма.

Уже проведено вскрытие тела младенца. Однако это не последняя медицинская экспертиза.

"На судебно-медицинской экспертизе тщательно исследовали место укола, где была сделана прививка. Также осмотрели все органы. И на мой вопрос, связана ли смерть с вакцинопрофилактикой, меня заверили, что нет", — продолжает Владимир Кучма.

Что произошло с ребенком ни мама, ни бабушка рассказывать не хотят.

Родственники говорят: маму, которая 10 лет лечилась, чтобы забеременеть, едва привели в чувство. Между тем, в полиции открыли уголовное производство. Говорят, рассматривают как и вину врачей, так и ненадлежащее обращение с ребенком.

"Причиной смерти полугодового ребенка, который умер после прививки в Тернополе, стала острая дыхательная недостаточность, гипоксемия. Ребенок задохнулся. Что повлекло удушье — установит экспертиза", — отметил начальник Нацполиции Тернопольщины Александр Богомол.

Медицинские экспертизы будут продолжаться еще несколько месяцев. Их будут проводить сразу в трех регионах.

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