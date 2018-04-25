От развенчания мифов к советам. Супрун поведала, как надо чистить зубы

КИЕВ, 25 пр — РИА Новости Украина. И.о. министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун, известная своей любовью к развенчанию "медицинских мифов", поделилась советами о том, как эффективно чистить зубы, "чтобы сохранить их здоровыми и иметь красивую улыбку".

Совет 1: чистите зубы не менее 2 минут дважды в день.

"Исследования показывают, что продолжительность чистки зубов должна составлять не менее 2 минут. От длительности зависит эффективность очистки ротовой полости, что уменьшает риск возникновения кариеса и болезней десен", — написала Супрун на своей странице в Facebook.

Совет 2: обращайте внимание на технику чистки.

По словам и.о. министра, наиболее эффективным методом чистки зубов признана техника Басса, согласно которой во время чистки щетку надо держать под углом 45 градусов относительно поверхности зубов. Нужно делать плавные "выметающие" движения от передних к задним зубам. Жевательную поверхность зубов необходимо чистить круговыми движениями. Также не нужно забывать очищать язык.

Совет 3: важно использовать зубную пасту с правильной концентрацией фтора.

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Содержание фтора всегда должно быть указано на упаковке зубной пасты. Взрослым рекомендовано использовать зубную пасту, содержащую по меньшей мере 1350 ppm фторида. Но если у вас повышенная чувствительность зубов, не рекомендуется использовать зубные пасты, содержащие фтор.

Для детей есть специальные детские пасты, однако не всегда необходимо использовать именно их. Дети любого возраста могут пользоваться семейной пастой, если она содержит 1350-1500 ppm фторида. Количество зубной пасты на щетке для детей должна быть размером с горошинку.

Совет 4: используйте зубную нить, чтобы очистить труднодоступные участки ротовой полости.

Глава МОЗ отмечает, что зубная нить нужна не только для того, чтобы удалять остатки еды. Регулярное использование нити уменьшает риск возникновения заболеваний десен и кариеса.

Совет 5: меняйте зубную щетку раз в три месяца.

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За это время щетка изнашивается, теряется упругость щетинок, поэтому уменьшается эффективность очистки. Кроме того, со временем на щетке накапливаются бактерии, которые в дальнейшем могут вызвать воспаление полости рта.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала о вреде синего света смартфонов.