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    Соцсети: Супрун права, лучше сидеть на холодном, чем просто сидеть

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    "Медик" Супрун: смерть как лекарство (32)

    (обновлено: )31030
    Глава отечественного МОЗ развенчала еще один миф завещанный украинцам еще бабушками... Сидеть на холодном можно! Возникновение цистита от сидения на холодной поверхности является мифом, утверждает Ульяна Супрун.
    Зарядка с Ульяной Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    И.О. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун вакцинируется против гриппа.
    УНИАН
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    "У нас украли детство", пишут украинцы в соцсетях, обсуждая очередной совет от и.о. главы Миздрава Ульяны Супрун. На это раз руководитель МОЗ опровергла утверждение о том, что "сидение на холодном может привести к воспалению мочевого пузыря".

    "Существует много ошибочных представлений о сидение на холодной поверхности и проблемах со здоровьем, которые это может якобы вызвать. Самое распространенное из них — миф, что сидение на холодной поверхности приводит к воспалению мочевого пузыря (циститу). Это суждение не имеет под собой научно обоснованных доказательств", — написала Супрун на своей странице Facebook. В соцсетях новая порция откровений от главы МОЗ вызвала весьма противоречивую реакцию:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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