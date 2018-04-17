Соцсети: Супрун права, лучше сидеть на холодном, чем просто сидеть

Тимур Громов, РИА Новости Украина УНИАН Супрун о кампании по выбору врача: все прекрасно!

"У нас украли детство", пишут украинцы в соцсетях, обсуждая очередной совет от и.о. главы Миздрава Ульяны Супрун. На это раз руководитель МОЗ опровергла утверждение о том, что "сидение на холодном может привести к воспалению мочевого пузыря".

"Существует много ошибочных представлений о сидение на холодной поверхности и проблемах со здоровьем, которые это может якобы вызвать. Самое распространенное из них — миф, что сидение на холодной поверхности приводит к воспалению мочевого пузыря (циститу). Это суждение не имеет под собой научно обоснованных доказательств", — написала Супрун на своей странице Facebook. В соцсетях новая порция откровений от главы МОЗ вызвала весьма противоречивую реакцию:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook