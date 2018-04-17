Супрун о кампании по выбору врача: все прекрасно!

Инесса Другова, РИА Новости Украина

И.о. главы министра здравоохранения Ульяна Супрун подвела первые итоги кампании по подписанию деклараций в врачами. Похоже, что в Минздраве очень довольны стартом и набранными темпами, во всяком случае и Супрун, и ее заместитель Павел Ковтонюк выглядели удовлетворенными и не усмотрели серьезных проблем в своем начинании. Брифинг руководителей Минздрава начался с презентации просветительского видеоролик о кампании по выбору семейных врачей.

По мнению и.о. главы Минздрава, процесс подписания деклараций элементарный. "Фактически, больницам для подписания деклараций нужно всего 4 вещи: компьютер, интернет, принтер и бумага", — объяснила она.

По данным Супрун, за первые две недели от старта национальной кампании "Врач для каждой семьи" декларации подписали более 350 тыс. украинцев. Таким образом вместе с "пилотными декларациями" — это уже полмиллиона договоров с врачами. Все они зарегистрированы в электронной системе здравоохранения.

По уверениям руководителей Минздрава, сейчас в стране договора с семейными врачами подписывают по 30−50 тысяч человек в день. А в четверг, 12 апреля, был установлен рекорд — 84 тысячи.

В Минздраве также отметили, что не увидели зависимости хода кампании от местности и размера городов.

"Миф о том, что в селах реформа не идет, это всего лишь миф и он был успешно развенчан. Вчера я заезжал в село Гольма в Одесской области. Там один врач, в амбулатории уже подписано 94 декларации. Врач там раздает визитки пациентам. Во время поездки в Винницу заехал в Житомирскую область — оказывается, там все прекрасно. Медперсонал успешно справляется с подписанием деклараций”, — отрапортовал заместитель министра.

В подтверждение этих слов Супрун также привела пример села Васильковка в Днепропетровской области, где "уже есть уполномоченное лицо, подписывающее декларации с людьми", а также села Великая Багачка в Полтавской области.

Ожидаемо лидером среди украинских городов назван Киев. В столице декларации подписали 76,5 тыс. Среди областей лидирует Донецкая с 53 тысячами подписантов. А вот проблемными регионами неожиданно оказались Днепропетровск и Львов. Но Супрун уверяет, что все технические неувязки были оперативно ликвидированы.

По данным Минздрава, лидерами в подписании деклараций являются пенсионеры. 35% пациентов — это представители возрастной группы 65+. Пациентов в возрасте от 40 до 65 лет — 25%. При этом 19% подписавших декларации граждан — несовершеннолетние (7% — дети до пяти лет). 22% деклараций подписали люди в возрасте от 18 до 39 лет.

Самые главные проблемы глазами Минздрава

По словам Ковтонюка, Минздрав регистрирует множество нарушений при подписании деклараций и многие из них нарушают общую логику реформы. Самыми большими проблемами кампании Ковтонюк назвал прописку и бумагу.

"К сожалению, на местах много случаев, когда пациентам говорят, что нужно купить бумажный вариант бланка декларации для подписания с выбранным им врачом, — заявил Павел Ковтонюк. — Люди должны знать, что бумажный варианта этого документа не предусмотрен — декларацию следует заключать в электронном виде. Прецеденты с предложениями подписать декларации на бумаге занимают второе место среди выявленных нарушений. На первом — отказы подписывать с пациентами декларации из-за "чужой" прописки. Такого рода инциденты противоречат как законодательству, так и самой логике медицинской реформы. Сотрудников, которые допускают эти отступления от закона, ожидают наказания".

Есть и алгоритм, как действовать тем украинцам, которым отказали в заключении декларации из-за места регистрации.

"Нужно обратиться к главному врачу медицинского заведения. Если он не хочет помочь, тогда следует сообщить о нарушении ваших прав в местное управление здравоохранения. Также можно пожаловаться в Министерство здравоохранения Украины — на нашем сайте размещена информация, как это можно сделать", — рассказал Ковтонюк.

Читайте также — Мифы Супрун: чем глава Минздрава заслужила Шнобелевскую премию

Некоторых людей смущает, что при заключении деклараций приходится оставлять в поликлинике копии своего паспорта и идентификационного кода. Ковтонюк разъяснил, что требования об этом предусмотрены законом.

"Кстати, в Хмельницкой области зафиксирован случай заключения декларации с человеком, указавшим, что он родился в 1871 году. Наверняка, у него не проверили паспорт: вряд ли этот гражданин — мировой рекордсмен по продолжительности жизни", — сообщил Ковтонюк.

В Минздраве настаивают, что пациенты, которые пока не определились с врачом и не подписали декларации могут получать медпомощь в поликлиниках и амбулаториях. Однако украинцев просят не затягивать вопрос с подписанием деклараций на годы, а определиться как можно скорее.

Частники раздумывают

Отвечая на вопрос, как Минздрав собирается заинтересовать частные клиники заключать договора с Национальной службой здоровья Украины и лечить пациентов за государственный счет, Супрун пояснила, что это будет работать по тому же принципу, по которому в свое время запускалась программа "Доступные лекарства". Изначально частные аптеки также были не готовы к тому, чтобы сотрудничать с государством, однако, как только коммунальные аптеки получили первые выплаты по программе, частники активно к ней подключились.

По ее мнению, частные клиники должны осознать выгоды от такого сотрудничества с государством.

"Они будут получать гарантированных пациентов, они будут знать их количество и бюджет, который на этих пациентов выделяется", — заявила Супрун, добавив, что таким образом работа частных клиник будет более стабильной, и им не придется тратиться на рекламу.

По словам Ковтонюка частники буквально "смогут распустить отделы маркетинга".

Читайте также: Украина криминальная: взрывы и загадочные самоубийства СБУшников

"Мы предлагаем им объем. Постоянный поток большого количества пациентов", — сказал Ковтонюк.

Некоторые частные клиники уже зарегистрированы в электронной системе здравоохранения, однако еще не начали подписывать декларации. Однако в этом в Минздраве уже усмотрели хороший знак.