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    В Киеве задержали мужчину, который вымогал деньги у Супрун

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    По данным главы НП Украины Сергея Князева, несколько дней назад на горячую правительственную линию поступил звонок с угрозами в адрес министра здравоохранения и с требованием денег. Подозреваемый в шантаже был задержан в Киеве.
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Полиция в Киеве задержала мужчину, который угрожал и.о. министра охраны здоровья Ульяне Супрун, сообщил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев.

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    "Несколько дней назад на горячую правительственную линию поступил звонок с угрозами в адрес министра здравоохранения и требованием денег. Только что полицейские Киева задержали 32-летнего вымогателя, которого не испугала даже высокая должность", — написал Князев на своей странице в Facebook.

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    По его данным, "полицейские собрали доказательную базу и выяснили, что такой дистанционный шантаж является заработком" для задержанного.

    "По оперативной информации, он причастен еще как минимум к четырем вымогательств. Угрожал — задержали, закрыли", — резюмировал глава Нацполиции.

    Facebook Сергея Князева
    Комментарий Сергея Князева

    Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ДТП с участием дорого внедорожника лидера организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука. 

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