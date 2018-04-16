В Киеве задержали мужчину, который вымогал деньги у Супрун

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Полиция в Киеве задержала мужчину, который угрожал и.о. министра охраны здоровья Ульяне Супрун, сообщил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Несколько дней назад на горячую правительственную линию поступил звонок с угрозами в адрес министра здравоохранения и требованием денег. Только что полицейские Киева задержали 32-летнего вымогателя, которого не испугала даже высокая должность", — написал Князев на своей странице в Facebook.

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По его данным, "полицейские собрали доказательную базу и выяснили, что такой дистанционный шантаж является заработком" для задержанного.

"По оперативной информации, он причастен еще как минимум к четырем вымогательств. Угрожал — задержали, закрыли", — резюмировал глава Нацполиции.

Facebook Сергея Князева Комментарий Сергея Князева

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ДТП с участием дорого внедорожника лидера организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука.