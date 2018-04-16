"Совсем неадекватный". Появились подробности ДТП с авто Медведчука

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Автомойщику, который в пьяном состоянии угнал внедорожник, принадлежащий лидеру организации "Украинский выбор" Виктору Медведчуку, кроме административного штрафа за совершение ДТП и вождение в нетрезвом виде и без документов, грозит реальный срок за угон машины.

"За открытым производством от 10 до 15 лет лишения свободы", — сообщили правоохранители ТСН.

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Кроме того, ремонт бампера, радиатора, фары у Mercedes G-Class обойдется нарушителю в десятки тысяч долларов. Новая машина такого класса стоит от 4 миллионов гривен, с восьмилетним пробегом — вдвое дешевле.

Как сообщили свидетели, водитель внедорожника вообще не тормозил и, оставив авто, пытался скрыться с места происшествия, однако был настолько пьян, что просто спрятался за ближайшим столбом.

"Как отметили эксперты, у него в 10 раз превышало норму алкогольное опьянения. Он совсем неадекватный", — отмечают свидетели.

Ранее сообщалось, что в Луцке столкнулись два маршрутных такси. Вследствие ДТП травмированы одиннадцать пассажиров, двое из них в больнице.