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    Происшествия

    "Совсем неадекватный". Появились подробности ДТП с авто Медведчука

    (обновлено: )31421
    Водитель внедорожника вообще не тормозил и, оставив авто, пытался скрыться с места происшествия, однако был настолько пьян, что просто спрятался за ближайшим столбом.
    Инцидент с авто Медведчука
    espreso.tv

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Автомойщику, который в пьяном состоянии угнал внедорожник, принадлежащий лидеру организации "Украинский выбор" Виктору Медведчуку, кроме административного штрафа за совершение ДТП и вождение в нетрезвом виде и без документов, грозит реальный срок за угон машины.

    "За открытым производством от 10 до 15 лет лишения свободы", — сообщили правоохранители ТСН.

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    Кроме того, ремонт бампера, радиатора, фары у Mercedes G-Class обойдется нарушителю в десятки тысяч долларов. Новая машина такого класса стоит от 4 миллионов гривен, с восьмилетним пробегом — вдвое дешевле.

    Как сообщили свидетели, водитель внедорожника вообще не тормозил и, оставив авто, пытался скрыться с места происшествия, однако был настолько пьян, что просто спрятался за ближайшим столбом.

    "Как отметили эксперты, у него в 10 раз превышало норму алкогольное опьянения. Он совсем неадекватный", — отмечают свидетели.

    Ранее сообщалось, что в Луцке столкнулись два маршрутных такси. Вследствие ДТП травмированы одиннадцать пассажиров, двое из них в больнице.

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