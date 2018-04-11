Супрун на них нет. Искусственный интеллект на службе китайских врачей

РИА Новости Украина

Китай, испытывающий острую нехватку врачей, решает проблему с помощью искусственного интеллекта. Вторая народная больница провинции Гуандун (Guandong) внедрила искусственный интеллект для первичного осмотра пациентов, анализа рентгеновских и КТ снимков, ведения историй болезни и доставки инструментов в операционные. Эксперименты показали, что искусственный интеллект может обрабатывать гораздо больший массив информации за единицу времени, чем человек. Однако сможет ли он заменить квалифицированного врача?

10 лет назад корреспондент Sputnik уже посещал эту больницу. Тогда особенно бросилось в глаза количество пациентов. Все скамейки и стулья в коридорах были заняты, многие спали прямо на полу, подложив под голову сумку с вещами. Это не удивительно: чтобы попасть к нужному специалисту, некоторые проводили в очереди по несколько дней. К тому же людям приходилось оформлять кучу бюрократических формальностей. Нужно отстоять одну очередь, чтобы завести медкарту, вторую — чтобы оплатить прием врача, третью — чтобы попасть к нему на прием, четвертую — чтобы сдать анализы. Правда, для корреспондента, как иностранного гражданина, была отдельная очередь, поскольку все процедуры проводились исключительно на платной основе, причем по полной стоимости. Хотя огромных очередей при регистрации и постановке на очередь удалось избежать, перед кабинетом врача очередь была общая. И что тогда поразило: врач принимает одновременно несколько пациентов. Кому-то смотрит горло, другому одновременно измеряет давление. И прием длится не более 5 минут.

С другой стороны, а как еще обслужить такое количество народа? По статистике, в Китае всего 2,3 терапевта на 1000 жителей, тогда как в Швейцарии, например, 4,25. При этом в сельской местности не хватает технологичного медицинского оборудования и квалифицированных специалистов. В распоряжении сельского врача, как правило, лишь стетофонендоскоп и какие-нибудь простые медикаменты. Поэтому для того, чтобы сдать анализы и получить консультацию высококвалифицированного специалиста китайцы вынуждены ехать в городские большие клиники и медицинские центры. Неудивительно, что в такой ситуации проблема очередей стоит очень остро.

Поэтому Китай старается внедрить искусственный интеллект в медицине там, где это возможно, чтобы разгрузить медицинских работников. Так, во Второй больнице Гуандуна искусственный интеллект теперь проводит первичную консультацию пациентов и дает на основе их жалоб рекомендации какого врача посетить и какие сдать анализы. Также искусственный интеллект, как сообщается на сайте больницы, теперь помогает вести историю болезни пациента, чтобы врач меньше тратил времени на бумажную работу. Кроме того, искусственный интеллект анализирует рентгеновские снимки и компьютерную томографию. Впрочем, на данный момент искусственный интеллект пока применим лишь для рутинной и монотонной работы, а ставить диагноз и назначать лечение может только врач, — рассказал Sputnik специалист в области медицины, пожелавший остаться анонимным. "Что касается вопроса, в каких аспектах искусственный интеллект может заменить врача, хочу привести такой пример. Хотя сейчас уже появились самоуправляемые автомобили, но они не могут полностью заменить водителей. Искусственный интеллект сможет заменить врачей только тогда, когда человечество полностью вымрет. Но с другой стороны, зачем тогда будут нужны врачи. Искусственный интеллект может просто создавать определенные удобства, облегчать работу врачам. Но, например, ставить диагноз по рентгеновским снимкам он не может. Он может лишь указать врачу на атипичные участки, очаги воспаления. Что касается заполнения искусственным интеллектом карт — действительно, в этой области уже сделано немало. Но все равно существует много ошибок. К тому же далеко не все врачи говорят на путунхуа,(мандариновый диалект) многие говорят на своих диалектах. Поэтому я не думаю, что машина может без ошибок понять и записать все, что сказал врач. Поймите, медицина — это не игра Го, с четкими и заранее известными правилами. Медицина все время развивается, есть еще много недостаточно изученных болезней. Ну как здесь можно заменить живого врача?"

Действительно, существует проблема этической и юридической ответственности искусственного интеллекта. Как он будет работать в реальной жизни? Что будет, если машина даст сбой, и кто будет нести за это ответственность? Машина может хорошо работать в идеальных условиях, а когда ситуация несколько отклоняется от шаблонной, легко происходит сбой, как случилось с самоуправляемым автомобилем, задавившем велосипедистку в Аризоне.

Эксперт отмечает, в медицине пока что вся ответственность на врачах, за ними и принятие решений. Однако искусственный интеллект хорошо обучается, прогресс в этой области быстрый. Например, шэньчжэньская iFlytek совместно с Университетом Цинхуа Qinghua разработали первого в мире медицинского робота, который прошел государственный экзамен на получение медицинской лицензии. Правда пока роботу доверяют лишь выслушивать пациентов и записывать полученные данные.

Не только искусственный интеллект, но и другие высокие технологии помогают китайским больницам справиться с очередями. Подконтрольный технологическому гиганту Tencent стартап Wedoctor разработал портативное устройство для сельских медицинских пунктов, которое может проводить 11 разных процедур. Например, измерять давление, снимать кардиограмму, собирать анализы и автоматически загружать данные в электронную картотеку. Кроме того, налаживается система онлайн видеоконсультаций с врачами, чтобы пациенты могли получить помощь прямо в родном селе, и не ехали за многие десятки, а то и сотни километров в городскую клинику. Если же все-таки без очной консультации врача в крупной клинике не обойтись, Tencent сулит своим пользователям прием без очереди. Tencent предлагает пользователям оформить все процедуры и все оплатить через мобильное приложение, и даже встать в электронную очередь. Система сама рассчитает и оповестит пациента, к какому времени лучше прийти в больницу.

Фото People.cn В Китае разработан робот, которые лазит по стенам

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Чтобы точнее определить, к какому специалисту попасть, на помощь пользователям мессенджера Wechat тоже скоро придут высокие технологии. Tencent подписала соглашение с Babylon — британской компанией, занимающейся технологиями машинного обучения для анализа симптомов болезней. Так, почти миллиард пользователей мессенджера смогут отправить искусственному интеллекту свои жалобы, и он им посоветует, к кому обратиться для дальнейшего обследования.