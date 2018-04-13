"Убийца номер 1". Супрун назвала самое опасное заболевание людей

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Сердечно-сосудистые заболевания, которые вызывают инфаркты, инсульты и другие опасные проблемы со здоровьем, является убийцей №1. Об этом написала на своей странице в Facebook исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун.

"Только от инфаркта миокарда в мире умирает около 7 млн человек ежегодно. Чтобы защитить себя и близких — должны быть максимально осведомленными о болезни и возможностей лечения", — отметила Супрун.

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Если человек с инфарктом не получит помощь вовремя — в худшем случае, это может привести к внезапной смерти.

"Резкая боль в груди — не единственный симптом сердечного приступа. Свидетельствовать о нем могут также затрудненное дыхание, тошнота, ощущение нехватки воздуха, очень резкая слабость и боль, или дискомфорт в одной, или обеих руках, челюсти, шее, спине. Даже если вы не уверены, что это сердечный приступ, но есть подобные симптомы, немедленно позвоните в 103", — добавила медик.

Напомним, ранее Москаль крайне нелицеприятно высказался в адрес и.о. министра охраны здоровья Ульяны Здоровья.