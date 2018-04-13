Медреформа на селе. До ближайшего врача - 7 км

РИА Новости Украина

Полтавщина первой в Украине сформировала дееспособную сеть оказания первичной медицинской помощи в сельской местности. Издание "Трибуна" пишет, что такое "дееспособная сеть" и почему это важно.

Д-доступность

Дееспособная сеть оказания первичной медицинской помощи — это, в первую очередь, о доступности. Доступности медицинских учреждений для всех сельских жителей. Речь идет о физическом наличии, расстоянии и состоянии дорог, обеспеченности кадрами и необходимым оборудованием. О том, что в каждый момент времени житель даже самого маленького села получит медицинскую помощь вовремя и в нужном объеме. Например, от места проживания пациента до медучреждения должно быть не более семи километров. Это — один из критериев доступности. Но далеко не единственный.

Итак, дееспособная сеть:

— удовлетворяет запрос населения на услуги ПМП на соответствующей территории. Предельная мощность сети — четыре посещения места оказания ПМП в год на одного жителя. Нагрузка на одну рабочую смену — 24 посещения, 30% из них не требуют вовлеченности врача.

— это система, в рамках которой взаимодействуют между собой как отдельные предоставители ПМП (врачи из разных амбулаторий, медсестры, фельдшеры), так и предоставители экстренной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной помощи, услуг по диагностике, реабилитации, фармацевтические.

— имеет места оказания ПМП такого типа, в таком количестве и они расположены таким образом, что это обеспечивает доступность первичной помощи для жителей населенных пунктов обозначенной территории. При определении этого критерия учитывается также наличие общественного транспорта и маршрутов для транспортировки пациентов.

— обеспечена финансово для того, чтобы соответствовать запросам пациентов по оказанию первичной помощи. Также сформирована оптимально, чтобы работать максимально эффективно. То есть, не имеет амбулаторий, которые не функционируют из-за отсутствия врача, но требуют денег на содержание, или из-за нехватки пациентов, и т.д.

О создании дееспособной сети оказания первичной помощи в сельской местности заговорили сразу после появления Закона "О повышении качества и доступности медицинского обслуживания в сельской местности". Им, в частности, предусмотрено использовать 5 млрд грн для улучшения доступа к медуслугам сельских жителей. Таких сейчас 13 млн, и части из них приходится преодолевать десятки километров, чтобы добраться до ближайшей амбулатории. Пять миллиардов гривен должны пойти на строительство новых амбулаторий и ФАПов, жилья для врачей, приобретение нового оборудования и служебного транспорта. Но для того, чтобы расходы были действительно эффективными, нужно понимать: какие ресурсы в наличии, где нужно капитально отремонтировать ФАП, а где — построить новый вместо двух устаревших амбулаторий. Именно создание дееспособной сети позволило комплексно увидеть проблемы.

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По определению, дееспособная сеть оказания ПМП — это совокупность учреждений здравоохранения всех форм собственности и физических лиц — предпринимателей, которые получили лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, что на определенный момент времени находится в динамическом состоянии дееспособности, обеспечивая предоставление всесторонней, комплексной, непрерывной и ориентированной на пациента ПМП в соответствии с потребностями населения, обусловленными эпидемиологическими и социально-демографическими характеристиками населения и особенностями его расселения на соответствующей территории планирования.

"Создание плана дееспособной сети мы начали с того, что разработали свой метод. Потому что сначала такого не было. Территории планирования у нас представлены Центрами первичной медико-санитарной помощи. То, что они у нас были созданы еще в 2013 году, стабильно работают, знают территорию своей ответственности, на самом деле, очень помогло нам теперь. Мы рассказали главным врачам о необходимости формирования на его территории дееспособной сети. Позже получили методику от Минздрава, как это делать", — рассказывает Юрий Торяник, заместитель начальника областного информационно-аналитического центра медицинской статистики. Он, собственно, и отвечал за создание такой сети на Полтавщине.

Деепособную сеть создавали на территории обслуживания 27 сельских центров первичной медико-санитарной помощи. Двадцать восьмым — и единственным городским — стал Центр ПМСП в Горишних Плавнях, потому что в его состав входят несколько сельских амбулаторий.

Планы дееспособных сетей своих территорий главные врачи Центров ПМСП "защищали" в Департаменте здравоохранения. Должны были доказать заявленную ими необходимость строительства дополнительных амбулаторий, объединение двух в одну или капитального ремонта. Или то утверждение, что их сеть уже действенна или станет способной при выполнении конкретных условий.

"Следующим шагом было утверждение этих планов действенных сетей с местным общинами. То есть, на созданном документе должны стоять подписи глав районных администраций, ОТГ. Ведь фактически действенность сети зависит не только от медиков. Поэтому мы должны убедиться, что представители общины понимают и поддерживают видение главных врачей. Предложения по ремонту, реконструкции и строительству каждого пункта здоровья и каждой амбулатории тоже обсуждались вместе с главами РГА и ОТГ", — объясняет Торяник.

Еще один этап — обсуждение в областной государственной администрации планов дееспособных сетей каждой из 28 территорий. Также с медиками, районными чиновниками, представителями ОТГ и областной власти. В частности, из Департамента капитального строительства и реконструкции ОГА, ведь строительством заниматься им.

П-принцип

Как выглядит дееспособная сеть, нужно было показать на Google-картах. Нанести изображение всех дорог: основных, подъездных, изображения всех пунктов оказания первичной помощи. Медицинские учреждения разделили на несколько типов:

— Центр ПМП — регулярное место оказания ПМП не менее чем семи врачами, расположенное в пределах центральной территории доступности (ТД);

— амбулатория групповой практики — регулярное место оказания ПМП не менее чем двумя врачами, расположенное в пределах центральной ТД или периферической ТД первого порядка;

— амбулатория монопрактики — регулярное место оказания ПМП одним врачом, расположенное в пределах периферийной ТД второго порядка;

— пункт здоровья — нерегулярное место оказания ПМП одним врачом, расположенное на территории периферийной ТД первого или второго порядка в качестве дополнительной инфраструктуры.

Одно из ключевых новых понятий — понятие "территории доступности".

О — образец

Полтавщина стала первой областью в Украине, которая утвердила в Министерстве здравоохранения свою дееспособную сеть. Но не просто утвердила, но и показала направление движения всем другим регионам. Ведь дееспособная сеть оказания первичной медицинской помощи Решетиловского района рекомендована министерством как основа и образец для разработки таких сетей по всей Украине. Поэтому телефон в кабинете Юрия Торяника не умолкает уже несколько недель. Коллеги из других областей консультируются, советуются, спрашивают.

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А Полтавщина теперь имеет четкое представление об имеющихся ресурсах и потребностях: сколько медучреждений отремонтировать, построить, объединить, какие дороги срочно залатать, как и куда оборудования приобрести, сколько врачей или медсестер не хватает. Есть понимание, от чего отталкиваться и куда двигаться, чтобы изменения происходили в жизни, а не "на бумаге".