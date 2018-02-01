Черненко: медреформа заработает не ранее 2021 года

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Во вторник, 30 января, вступил в силу Закон Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". Это означает, что широко разрекламированный лозунг "Деньги следуют за пациентом" должен заработать в ближайшее время. Если раньше из бюджета финансировали содержание больницы, то теперь государство будет оплачивать медицинскую услугу, которую получил конкретный пациент.

О новом этапе реформы системы здравоохранения рассказала эксперт по медицинской реформе Зоряна Черненко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що саме змінюється для пацієнтів від сьогодні?

— Для громадян України поки що нічого не змінюється. Змінюється для МОЗу, який має тепер вже цілком зрозумілі, зацементовані обов'язки, певну кількість роботи, щоб ми нарешті побачили цю реформу в дії. Тобто закон набув чинності, і міністерство повинно розробити етапи впровадження цієї реформи, як передбачено в законі, розписати повністю процедуру, як складається декларація про вибір лікаря. Як мені відомо, озвучується дуже багато планів, але конкретних документів — дуже мало. Перед Новим роком було прийнято кілька документів, наприклад, про методику розрахунку вартості медичної послуги, але знову ж таки, це ще не все, що потрібно для того, щоб ми потім побачили загальну картину, куди ми взагалі будемо рухатися. На сьогодні однозначно зрозуміло, що запуск переноситься як мінімум до другої половини року, до 1 липня взагалі ніяких змін ми не відчуємо. Обіцяють, що будуть вести дуже багато підготовчої роботи, але знову ж таки, всі на місцях затамували подих і чекають, а що ж від них будуть чекати до 1 липня, а що після 1 липня. І, насправді, МОЗ досі не видав своїх конкретних планів і етапностей.

Тобто зараз намагатися розбиратися в тому, як на практиці буде працювати принцип "Гроші ходять за пацієнтом", нереально?

— Крім теоретичних уявлень, які Ви озвучили з самого початку, так.

Які проблеми можливі?

— Я спершу скажу про проблему, яка вже проглядається, і хочу щоб все-таки це було більш продумано, про людей думалося, коли це буде запроваджуватися. Вже проглядається така історія, що ці гроші державні будуть йти в лікарні, байдуже які, приватні чи комунальні, лише за наявності певних критеріїв в цьому закладі. Фактично це було зроблено нібито з думкою про пацієнта. Але на сьогодні ці критерії, які проглядаються, що будуть вимагати в першу чергу, це, наприклад, наявність комп'ютера, щоб запровадити у себе якийсь електронний реєстр лікарів. І чи можна говорити про те, що більш якісно надає медичну допомогу така лікарня, ніж сусідня, де немає комп'ютера, але є лікарі, і є з досвідом лікарі, які гарно виконують свою роботу, навряд чи можна. І таке пересмикування, звичайно, з одної сторони може стимулювати, наприклад, місцеву владу закупити комп'ютери для лікарні, а може і не стимулювати, бо в цьому районі можуть бути проблеми в садочках, чи інші, і перерозподіл коштів може бути інакший. Тобто можуть мати місце, і на сьогодні вже такі заяви проглядаються, коли критерії визначення лікарень, які будуть достойні отримати гроші від держави, будуть чи пересмикуватися і не враховувати ключового нашого споживача, безпосередньо пацієнта чи громадянина України. А буде забезпечувати якісь певні умовні критерії чи амбіції тих людей, котрі колись оголосили про певну медичну реформу і їхнє бачення, котре не враховує всі особливості. Звичайно, ніхто не проти, щоб лікарня мала і хороший ремонт, і комп'ютери, і все решта. Але якщо враховувати стан забезпеченості наших лікарень і ремонти, і все решта, що фінансувалося останні роки на 30%, то говорити про те, що першочергове для них є комп'ютери, якщо у них немає іншого якогось медичного обладнання, звичайно, можливо, не до кінця доцільно. Хоча на перспективу — можна.

Який зараз стан медичних закладів взагалі, якщо брати до уваги майбутні фінансові реалії?

— Стан такий, що є лікарні великих міст, обласних центрів, які краще забезпечені завжди, і там концентрація закладів є досить щільна, і поруч через дорогу можуть бути лікарні, які надають допомогу досить на високому рівні. І невеличкі містечка, районні центри, які насправді більше мають легкість доїзду до них і набагато краще, ніж обласного центру, але у них процент забезпеченості є досить низький, і на сьогодні це, на жаль, не є таким пріоритетом для влади, тому що ми чуємо або про села, про ФАПи, які будуть будувати нові, симпатичні, де немає лікарів, а якщо і будуть лікарі, то це будуть лікарі первинної ланки, не вузькі спеціалісти. Або чуємо вже про отаку конкуренцію з приватними лікарнями, тобто в обласних центрах. Про маленькі містечка, райцентри, на жаль, ніхто не думає, і забезпеченість там лікарень і закупівля нового обладнання лежить на плечах лише місцевої влади, яка дуже часто має і інші проблеми.

На якому етапі зараз підготовка до створення Національної служби здоров'я?

— Закон набув чинності, з сьогоднішнього дня Національна служба здоров'я стає якимось офіційним гравцем цього процесу. Для того, щоб створити цю службу, треба прийняти всі необхідні рішення, розробити положення, потім провести конкурс, обрати керівництво, потім обрати під це керівництво всю структуру, щоб вона забезпечила укладення з більше ніж 20 тисячами лікарів первинної ланки договори, а вони прийняли на себе всі ці повноваження, це треба мати величезний штат по всій Україні, деякі експерти рахували, що цей штат має бути тотожним штату Пенсійного Фонду по всій території України. І ці гроші, які підуть на утримання всієї цієї мережі, це будуть значні видатки на бюджет України. І це дай Боже, щоб ми на 1 липня побачили хоча б керівника служби. Тому говорити, що з 1 липня вони зможуть укласти стільки договорів з лікарями первинки, щоб громадяни України вже знали, з ким вони, кого вони вибрали, куди йдуть державні кошти, навряд чи можна буде.

Декларації про вибір лікаря, це зручно і правильно?

— Це закономірно для налагодження роботи системи, це — правильна річ. Інша справа, що так як написано в законі, нема чіткості і обмеження бути прикріпленим за одним лікарем, і це може привести до певних зловживань в системі. І, на жаль, закон допускає таку двозначність читання.

Певне, це стосується і електронних черг?

— Однозначно, будь-які черги пацієнтів для отримання медичної допомоги, в усьому світі і Європі, вони потребують правильного регламентування, в першу чергу через таке право пацієнта отримати медичну допомогу тоді, коли це необхідно його здоров'ю, а не тоді, коли ти просто опинився в черзі. Тобто багато країн, пройшовши цей етап формування черги, змогли врахувати певне ранжування тих пацієнтів, стан яких — стабільний, і можна пізніше зробити ту саму діагностику чи маніпуляцію, та тих, яким якщо зараз це не зробити, то він завтра по швидкій попаде. Тому в даній ситуації запровадження черг не повинно бути просто механічним. Воно повинно бути теж продуманим, з думкою про загальний стан населення і потреби громадян. На жаль, ми цього не бачимо.

Зараз, за даними МОЗ, в Україні третина пацієнтів медзакладів підключених до сервісу «Поліклініка без черг» записуються на прийом через Інтернет. Це відповідає дійсності?

— Як порахувати третину, якщо ми не маємо загальної кількості всіх облікованих?

В результаті того, що закон набуває чинності, наскільки МОЗ і в цілому медична реформа повертає пацієнтів до державної медицини?

— Питання в тому, чи вона дбає, щоб ми мали зрештою можливість отримати медичну допомогу. Звичайно, це позитивно, тому що всі ці кроки, які зараз втілюються, вони насправді втілювалися, експериментувалися, прораховувалися останні 15 років в Україні. І за Віктора Януковича, і за Леоніда Кучми, і за Віктора Ющенка, всі мали напрацювання, щоб провадити ці всі кроки. Зараз ми не бачимо в Міністерстві охорони здоров'я напрацювання, але бачимо бажання ці кроки втілити. Я думаю, що ми всі разом сукупно поєднаємо попередній досвід — і європейський, і наш, і запровадимо. Просто, на жаль, зараз це не робиться так прораховано, чітко, продумано, але я думаю, що на виході, років через три, ми побачимо певні зміни.

Между тем, глава Всеукраинской ассоциации защиты прав пациентов "Здоровье нации" Валентина Очеретенко в эфире "ГС" заявила, что медреформа возможна только в том случае, если на нее будет выделяться достаточно средств. По ее словам, медреформа увеличивает число охочих до денег украинцев.