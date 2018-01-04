Медреформа. Обещанного подождем три года — эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко подписал закон "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств". Глава государства сделал это во время рабочей поездки в Одесскую область.

В своем Twitter президент написал, что подписанием этого закона "я поддерживаю необходимость реформы здравоохранения, важность соблюдения права каждого гражданина на качественную медицинскую помощь".

Стоит напомнить, этот законопроект парламентарии приняли 19 октября.

Как будет внедряться реформа, рассказал член правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

З якого моменту реформа почне втілюватися на практиці?

— Обіцянок ми вже чули доволі багато. Обіцяють, що буде 1 липня 2018 року. Але для того, щоб вона запрацювала як слід, дуже багато всього треба зробити: і нормативи мозівські треба затвердити, але спроможність міністерства робити підзаконні акти викликає дуже великий сумнів. Врешті, і сам закон 6327 переробляли в комітеті майже повністю, дуже сильно, принаймні. Якщо згадати закон, що давав можливість лікарні ставати підприємством, він затверджений був минулого року, а після того жодного нормативного акту немає. Тобто цей процес не йде. Наскільки вони зможуть справитись за півроку з величезною роботою, яка повинна всі механізми запустити, відпрацювати нормативно і укласти угоди з кожним пацієнтом, який має приписатись до заходу?

Ви висловили занепокоєння щодо спроможності міністерства ухвалювати нормативні акти. Можна детальніше?

— Писати щось вони можуть. Тарифи, наприклад. Там закладена така норма, що лікарня буде отримувати гроші і за ці гроші буде оплачувати невідкладну допомогу. Всі ці гроші включені в 370 гривень, які пропонується отримати лікарю за кожного пацієнта, який до них записався. Методика розрахунку вартості послуг затверджена, але це методика більшою мірою розрахунку вартості послуг, тому що тариф – це така узагальнена державна ціна, це не може бути методика, яку в одному закладі так розрахували, в іншому закладі по-іншому. Це затверджена державою ціна, а такий тариф – це складна річ. Німці тарифи на медичні послуги перші за сім років зробили. Швидше, ніж за три роки зробити нікому це не вдавалось. Узагальнити величезну масу інформації, причому досягти того, щоб вона була доволі стандартизованою, умови надання послуги були стандартизованими для того, щоб можна було враховувати, що це стандартно надана послуга, мені складно уявити, як це можна зробити.

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Чим це загрожує медичній реформі?

— Нічим. Нам загрожує сама реформа, тому що вона робиться поспіхом, хоч щось, як-небудь. Ви б хотіли, щоб вас прооперували як-небудь?

Ніхто б не хотів.

— Ніхто б не хотів, а це галузь охорони здоров’я, яка всіх оперувати буде, приймати пологи, лікувати і т.д. Все це буде як-небудь. Через півроку нам обіцяють, що як-небудь що-небудь почнеться.

Як нам з цим жити?

— Жити, як ми жили 25 років з недофінансуванням галузі. Якось жили? Жили. Погано жили, прямо скажемо, тяжко було. Хтось просто терпів лихо фінансове, коли траплялась чи онкологія, чи складна операція потрібна і т.д. Це все було. На жаль, це змінитись не може, тому що грошей насправді не додали. Отже, через півроку пацієнти навряд чи щось відчують. Може, хтось із лікарів буде більшу зарплату отримувати. Можливо, якщо скоротять персонал на первинній ланці разів в три.

Система "Гроші ходять за людиною" у вас теж сумніви викликає?

— Насправді у нас 80% пацієнтів госпіталізуються в стаціонар по швидкій. Кому з інфарктом цікаво, щоб гроші прийшли за ним? Йому треба допомога моментально, як тільки він перетне поріг закладу, а от коли за ним прийдуть гроші, це абсолютно не цікавить людину. Тобто якщо люди відчують щось, то неприємності, я думаю, тому що його привезли, а при цьому захворюванні виявляється, що після того треба сплатити. Насправді стаціонарний сектор реформа має взагалі охопити до 2020 року, це відкладена неприємність, це такий хитрий прийом для того, щоб заспокоїти трошки публіку, зробити неприємність менш неприємною. Покладені дуже великі сподівання на те, що первинка запрацює з 1 липня — ніде ніколи медична реформа не починалась за один рік, а, тим більше з 1 якогось там січня, липня чи серпня. Реформа – це взагалі складна штука, яка приносить зміни, адже до змін люди ставляться дуже, так би мовити, з підозрою. Отже, оптимізму я не відчуваю.

Чи є вже певне розуміння, за що і як українці платитимуть?

— Нам запропонували купити кота в мішку. Точно сказали, що він хороший, ласкавий і т.п., але мішок не відкривають. І ви абсолютно праві, що ставите це питання, тільки трошечки Супрун дозволила зазирнути в цей мішок, вона сказала, що безкоштовним буде те, що становить загрозу життю. Уявіть собі, що, скажімо, третя стадія раку прямої кишки не становить безпосередньої загрози життю.

Ранее эксперт по вопросам медицинской реформы Зоряна Черненко заявила, что ни Минздрав, ни Кабмин не готовы запускать медреформу.

А политолог Руслан Бортник отметил, что цель медреформы — не забота о жизни украинцев.