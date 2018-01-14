Медреформа в действии. Как выбрать себе врача?

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Медицинская реформа в 2018 году переходит в активную фазу. Пока что она коснется только первичной медицинской помощи, то есть — услуг семейных врачей, педиатров и врачей общей практики.

В Министерстве здравоохранения в связи с активным стартом медреформы, назвали шесть шагов, которые в течение года больницы первичной медицинской помощи должны выполнить.

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В частности, больницы должны реорганизоваться в некоммерческое коммунальное предприятие — только в таком случае они смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за предоставленные услуги из государственного бюджета.

Также больницы должны обеспечить компьютерами, специальными медицинскими информационными системами, подключиться к электронной системе здравоохранения, и сделать доступной предоставление первичной медицинской помощи в выходные и праздники.

До апреля 2018 года подписание с пациентами деклараций о выборе врача первичной помощи будет проходить в пилотном режиме.

Подробнее о нововведениях, которые произойдут в сфере медицины в этом году, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Оксана Корчинская.

Украинское фото Депутат Верховной Рады Оксана Корчинская. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Пояснить, з чого буде починатися медична реформа цього року?

— Вона дійсно починається пілотно працювати з 1 квітня, коли всі заклади, які готові заключати з Єдиною службою здоров'я, це національна служба, договори на обслуговування пацієнтів України, вони повинні зробити ці кроки, що ви сказали. Єдине, що безпосередньо вже укладати всі декларації населення України може з 1 липня, тобто 1 квітня — це стосується медичних закладів і пілотних проектів деяких, а з 1 липня вже всі громадяни України отримають декларації і мають право обирати собі ланку первинну. Це буде лікар чи це буде поліклініка, сімейний лікар. Вони мають право лікарів загальної практики обирати собі або педіатра.

Мають право чи це буде обов'язковим?

— У залежності від того, якщо ви людина заможна, і ви хочете оплачувати свою первинну ланку самі, ви можете не використовувати свою декларацію і оплачувати все своє лікування самостійно. Якщо ви людина, якій потрібна все ж таки турбота держави, і держава кожному громадянину України, кожному, повинна забезпечити якраз цю декларацію, ви обираєте лікаря, заключаєте договір. Ця декларація автоматично потрапляє в електронний реєстр. Саме для цього потрібно, щоб всі медичні заклади мали, звичайно, комп'ютеризацію, були підключені до єдиної системи реєстрації пацієнта. І звичайно, тоді ви використовуєте те право, котре вам держава надала. Якщо вас не влаштовує якість обслуговування того лікаря сімейного або поліклініки, якого ви вибрали, ви маєте право розірвати цю угоду, забрати свою декларацію, це треба зробити офіційно, і ви маєте право вибрати іншого собі лікаря.

Як обрати собі лікаря? Де буде база, до якої можна звертатися задля вибору таких лікарів? Чи просто ходити по лікарнях і шукати, хто сподобається?

— Перше — на сайтах МОЗ і районних і міських адміністрацій, обласних, ви будете бачити інформацію, які заклади уклали договір з Національною службою здоров'я, які заклади уклали договір. Ще раз підкреслюю, це не тільки будуть заклади, це в тому числі будуть ФОП, в тому числі це будуть сімейні лікарі, які відкрили свої кабінети. Ви з цього списку, тобто вже через інтернет-ресурси, можете скористатися цим вибором. Само собою, ви можете зайти в будь-яку поліклініку, запитати, рекомендувати, у своїх знайомих питати, це ваше право.

Що буде з державними лікарнями та поліклініками, враховуючи те, що в рамках цієї реформи комунальні заклади первинної допомоги, наприклад, повинні реорганізуватися в якісь некомерційні комунальні підприємства?

— Перше — вони мали право це робити вже кілька останніх років. Велика частина вже це здійснила. Тобто це не відноситься якраз до цього етапу. Просто на даний момент це обов'язково для того, щоб, і плюс, обов'язково все ж таки підписати угоду з Національною службою, і все ж таки ви повинні мати акредитацію. У нас на даний момент ліцензію мають тільки медичні заклади. Я, до речі, вважаю це недоліком. І мені здається, я прошу МОЗ спільно розробити ще один законопроект, де в нас би в результаті реформування системи охорони здоров'я все ж таки ліцензію міг би отримувати і лікар, і в тому числі, якщо лікар зробив помилку, і ця помилка доведена через порушення міжнародного протоколу, то ліцензії позбавляється лікар. Це світова практика, і це надзвичайно все ж таки логічно в системі реформування нашої охорони здоров'я.

У рамках цієї реформи необхідно також комп'ютеризувати лікарні, обрати медичні інформаційні системи, підключитися до єдиної електронної системи охорони здоров'я. Це достатньо багато роботи з технічної точки зору. Хто відповідатиме за цей технічний бік роботи? За чиї кошти це буде робитися?

— У даному разі це фінансує як державні заклади — це держава, а міські заклади, районні заклади — це місцева влада. Це дійсно обов'язково треба зробити було ще давно. Тому що ХХІ століття, а ми з вами витрачаємо папірці. Більше того, вони ненадійні. Нам обов'язково треба єдиний реєстр, тому що, ви розумієте, що декларація — це буде стандартна форма. Ви берете її, заповнюєте. І звичайно, важливо, щоб в цьому єдиному реєстрі було видно, що пацієнт вже заключив договір, свою декларацію довірив, віддав певному або лікарняному кабінету, або поліклініці для того, щоб він все ж таки міг скористатися один раз. І тому, без сумніву, без цього первинна ланка медичної системи України не може почати працювати по реформі.

Плюс, у нас другий закон, підписаний президентом як втілення реформи України закон, так в тому числі по телемедицині, це той другий аспект, котрий повинен дійти для того, щоб комп'ютеризувати і все ж таки включити в єдиний телепростір, можливо, задіяння консиліуму більш високого рівня медичного надання допомоги для консультацій. Це те, що ми зараз використовуємо дуже активно на фронті під час поранень. Ми включаємося, і ми паралельно цю систему робимо. А зараз користуємося, на жаль, звичайно, частково закритими системами мобільного зв'язку. Нам потрібна єдина система комп'ютеризована. Це надзвичайно важливо для того, щоб включити більш високий рівень все ж таки в консультацію і в консиліуми з приводу пацієнта.

Щодо роботи Національної служби здоров'я, яка має фактично контролювати всю цю медреформу, контролювати фінансування. Коли вона має запрацювати? Чи вже зрозуміло, хто її очолить?

— Я, на жаль, не знаю, хто її очолить, це робота уряду. Але зараз якраз контрольна функція по закону є за пацієнтською громадською радою. Цей орган наш — національний, єдиний, який повинен укладати договори з нашими всіма закладами, з лікарськими кабінетами, це більше технічна функція. Медичні заклади повинні спочатку укласти договори, і потім, коли приходить пацієнт і віддає декларацію, тобто заключає договір з певним лікарським кабінетом або поліклінікою, вони повинні передати електронну форму те, що пацієнт заключив договір, і їм автоматично повинні прийти гроші за оплату медичної послуги пацієнта. Тобто той орган якраз більше технічний. А контрольна функція — це ще є пацієнтська рада, куди будь-який пацієнт має право відправити свої скарги, пояснити, чому він не задоволений тим медичним закладом, який він вибрав, що він хоче розірвати договір, укласти новий. Це якраз контрольна функція. Тому що не може бути контрольна функція в того органу, який здійснює безпосередньо саму діяльність.

Восени були заяви з боку представників МОЗ, що найближчим часом мають розробити вже остаточну тарифну сітку стосовно того, скільки коштуватиме та чи інша медична послуга. Зараз вже сформована така тарифна сітка?

— Тарифна сітка сформована тільки на первинну ланку — оплату медичної послуги, де врахований коефіцієнт, є базова цифра, яку отримує кожен громадянин України за оплату якраз первинної ланки медичної послуги. Є коефіцієнт, що стосується діток до шести років включно, і пенсіонерів. Само собою, він підвищений. І за їх декларації буде, само собою, по цьому коефіцієнту більше грошей закладено, ніж у звичайного пацієнта України.

З 1 липня у нас запускається тільки первинна ланка. Вторинна ланка у нас за законом повинна запрацювати, тобто в них буде ще алгоритм дії, що їм треба зробити для того, щоб перейти на цей наш з вами другий етап реформи, він повинен запрацювати для всієї України з 1 січня 2020 року. До цього у нас буде здійснюватися, як зараз здійснюється пілотні проекти по Академії наук медичних. Тарифну сітку якраз на вторинний і третинний рівень ми ще не бачили. Тому що це процес, без сумніву. Плюс, не забувайте, що за законом України ми відстояли, щоб на цю окрему державну програму з оплати медичних послуг для громадян України з ВВП було закріплено 5%. Тобто з 1 січня 2020 року відповідно до бюджету 2019 року у нас на цю програму повинно бути 5%. Це дуже велика сума. От наприклад, зараз по ВВП в нас виділяється 2,7% максимально на медицину, а з 1 січня 2020 року — це повинно бути 5%.

Ранее эксперт по вопросам медицинской реформы Зоряна Черненко заявила, что ни Минздрав, ни Кабмин не готовы запускать медреформу.

А гендиректор медкомпании "ilaya" Алексей Шершнев считает, что государственные клиники ждет большая работа в рамках медреформы, в частности, нужно сокращать свои непрофильные активы, иначе они проиграют в конкурентной борьбе с частными клиниками.