Одесса: от имени умершей дочери отец обвиняет медиков

РИА Новости Украина

Отец погибшей от кори 17-летней девочки обвиняет одесских врачей в том, что они не предупредили вовремя горожан об эпидемии, пишет Александра Дедюлина.

Обвинения Сергей Гальчинский выдвинул на своей странице в Facebook.

“21 декабря 2017 года у меня умерла дочь. Ей только исполнилось 17 лет и она умерла от двухстороннего воспаления легких как осложнение после заражения корью, причем были сделаны все прививки. Корью она заразилась в больнице, куда ее привезли по рекомендации врачей для бронхоскопии легких "чтобы не болела". О том что эпидемия кори гуляет с августа месяца, в больнице, естественно, никто не предупредил”, – написал мужчина.

Фото Медконсультант Вирус кори

Читайте также: Врач-инфекционист об эпидемии кори и вакцинации

По мнению Гальчинского, в известность не поставили, потому что по статистике было рано называть это "эпидемией", или же нужны были деньги перед Новым годом. Поэтому до 2018 года официально об эпидемии никто не заявлял.

“В результате сухие цифры статистики забрали мою дочь. Если бы можно было вернуться назад — я заперся с ней в доме и забил все окна и двери до весны. И глубоко наплевать на все ЗНО и общеобразовательную систему в целом”, – написал отец девочки.

По словам убитого горем отца, лучше бы три года девочка сидела в одном классе, но была живой.

“Насколько я знаю, из 5 детей умерших вместе с моей дочкой в "статистику" внесли 2, в ином случае надо объявлять эпидемию, проводить поголовную вакцинацию и ставить все на карантин. Уважаемые родители! Прошу вас тысячу раз подумать, прежде чем отпускать детей в детский сад, школу и другие общественные места, потому что эта болезнь забирает жизни наших детей”, – резюмировал Сергей Гальчинский.

Позднее мужчина написал: "Уважаемые люди. Я писал пост только чтобы предупредить, без каких-либо размусоливаний, обвинений и анамнезов истории болезни. А теперь позвонила жена со слезами просит удалить, потому что это превратилось в какой-то балаган. Я надеюсь что тот кто услышал меня, тот меня поймет".

Отметим, что одесситов предупреждали о наступлении кори еще с мая. Однако об эпидемии объявили только в конце года, когда стало известно, что от нее погибли уже пять человек. Тем не менее, почти всю осень и зиму медики били тревогу и просили одесситов делать вакцинацию.