С начала года в Киеве корью заболели уже более 60 человек

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Более 60 случаев заболевания корью зарегистрировано в Киеве с начала года, говорится в заявлении первого замглавы киевской администрации Николая Поворозника.

"Он отметил, что с начала 2018 года значительно возросла интенсивность эпидемического процесса. Так, по состоянию на 10 января 2018 года зарегистрирован 61 случай заболевания корью, из них 49 случаев среди детей. По предварительным данным, почти все больные не имели прививки против кори по причине отказа. Болеют дети разных возрастных групп. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 13 случаев, среди школьников – 22 случая. Также зарегистрирован один случай заболевания у учителя начальной школы", — приводится в среду заявление Поворозника на сайте КГГА.

В городе вводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия — в детские сады и школы не будут пускать детей без прививок.

"Прежде всего, в детских коллективах необходимо провести проверку детей на наличие у них прививок против кори. Дети, у которых отсутствуют прививки или соответствующая справка от врача, будут не допущены к занятиям в школьных и дошкольных учебных заведениях всех форм собственности", – отметил Поворозник.

Чиновник добавил, что в столице не объявлен карантин, а введены предупредительные профилактические и противоэпидемические мероприятия сроком на 21 день с целью недопущения эпидемии кори.

Напомним, в киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, посещавшие перед новым годом цирк "Кобзов", что на Контрактовой площади в центре Киева. В среду власти Киева временно запретили его работу.

Как сообщалось ранее, ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.