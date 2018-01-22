Эксперт: пьянство медиков - распространенное явление

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Одесские полицейские задержали бригаду скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения за неадекватную реакцию на просьбу помочь человеку.

Так, во вторник в 21:30 в полицию позвонили и рассказали, что возле железнодорожного вокзала находится человек в неадекватном состоянии — полураздетый и с расстройствами речи. Правоохранители вызвали скорую.

Через некоторое время патрульные увидели, как к остановке общественного транспорта возле вокзала подъехала карета скорой помощи и остановилась. Старший наряда подошел к ним и выяснил, что они прибыли по их вызову, объяснил куда подъехать к мужчине, а сам пешком вернулся на место, где в то время гражданину стало хуже. Ему уже делали реанимацию, искусственное дыхание и массаж сердца.

В полиции подчеркнули, что "скорая" не сдвинулась с места и только через 20 минут после повторного обращения полицейского прибыла на место происшествия и установила смерть гражданина.

Насколько распространена проблема пьянства среди медиков и почему врачи позволяют себе употреблять алкоголь на рабочем месте, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал член правления Украинской ассоциации семейной медицины и член правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як би ви прокоментували історію в Одесі за участю нетверезих медиків?

— Я почув про це вперше від вашого кореспондента, але можу сказати, що це недобре. Хто може виправдати ситуацію, коли на будь-якій роботі, у будівництві або крановщик, або водій автотранспорту буде нетверезий. Це недобре. І медик – це теж погано.

Це проблема сьогодні для України?

— Сьогодні для України проблема взагалі знайти лікаря, знайти медсестру.

А наскільки поширена для української системи проблема саме пияцтва медиків?

— Пияцтва медиків? Так само, дивіться, як для всього суспільства, власне. Пияцтво в українському суспільстві поширене? Поширене. Більше, ніж в Європі? Більше.

Як часто трапляються такі випадки? Чи можна сказати, що цей випадок набув розголосу саме через смерть пацієнта?

— Ні я не володію, ні Ви не володієте, ніхто такою статистикою не володіє. Вона не збирається ніким, ніким не аналізується. Є скарги. Такі скарги розбираються органами управління охорони здоров’я. Скільки їх у нас, важко оцінити, тому що статистики, дійсно, немає.

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У нашого редактора до немовляти медсестра прийшла напідпитку. Незважаючи на скаргу, медсестра досі працює.

— Змушений на це звернути увагу, що в результаті реформи у нас не пацієнти будуть обирати лікарів, а навпаки лікарі — пацієнтів. Буде проблема не в тому, щоб платити лікарям гроші, а в тому, що нікому буде платити. У нас катастрофічна кадрова ситуація у багатьох регіонах, особливо в тих регіонах, де немає медичних університетів. На рахунок того, що не звільнили медсестру. Не виключено, що просто немає заміни. Якби ж лікарю казали — ідіть, куди хочете, на Вас заміна знайдеться. Сьогодні головному лікарю язик не повернеться сказати ні лікарю, ні медсестрі, тому що не знайдеться заміна.

Тобто, якщо лікар розуміє, що він незамінний, то йому дозволяється робити будь-що?

— Так. Ситуація на сьогодні в Україні така, що, на жаль, доведеться рахуватися з тим, що просто фізично не буде ніякого лікаря.

Якщо скаржитись до суду, це спрацює?

— Так, це повинно працювати, це правильний метод. Це погано, якщо на робочому місці працівник будь-якої професії знаходиться у нетверезому стані. Це загрожує життю людини, загрожує у багатьох професіях, не тільки в медицині. Тому методом реагування на це є звернення до суду. Але я знову наголошую на тому, що все ж таки краще вдаватися до профілактичних дій. А профілактикою є цінність робочого місця, цінність роботи для медичного працівника, бо йому страшно втратити цю роботу, яка для нього цінна, і тоді він поводить себе достойним чином.

Перш за все треба зробити здорову конкуренцію?

— Здорова конкуренція — це теж не правильно. Здорова конкуренція у лікарському середовищі – це не хороша штука насправді, тому що вона призводить більшою мірою до негативних наслідків, ніж до позитивних. Тому не про конкуренцію йдеться. Йдеться про те, що робота для людини повинна бути цінною.

Напомним, около половины жителей Украины (43%) отмечают ухудшение качества государсвенных медицинских услуг, о чем свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Генеральный директор медицинской компании "ilaya", член общественного совета при Минздраве Алексей Шершнев считает, что методика расчета стоимости медуслуг приподнесет гражданам "сюрприз".