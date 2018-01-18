Медреформа в действии. Объявлена охота за деньгами пациентов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В 2018 году медицинская реформа коснется только первичной медицинской помощи. То есть речь идет о сфере медуслуг семейных врачей, педиатров и врачей общей практики.

В Министерстве здравоохранения назвали главные шаги, которые в течение года больницы первичной медицинской помощи должны выполнить. В частности, больницы должны провести компьютеризацию и подключиться к электронной системе здравоохранения, заключить договор с Национальной службой здоровья Украины, которая должна заработать летом. Кроме того, врачи должны начать активное подписание с пациентами деклараций о выборе врача первичной помощи.

В то же время есть скептики, которые говорят, что реформа первичной медицинской помощи пойдет под откос и провалится. Они считают, что медицинской реформе будет очевидное сопротивление, потому что там уже выстроена своя коррупционная вертикаль.

Какие проблемы могут возникнуть с медреформой, и каких результатов стоит ожидать, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала председатель союза общественных организаций "Всеукраинская ассоциация защиты прав пациентов "Здоровье нации" Валентина Очеретенко.

Что непосредственно для пациентов меняется с этой реформой первичного звена медпомощи?

— С моей точки зрения меняется очень многое. Прежде всего, получается, что на сегодняшний день мы платили за медпомощь дважды. Один раз через налоги, второй раз, непосредственно обращаясь к врачу, мы платили либо в благотворительный фонд и врачу дополнительно, либо только врачу, мимо благотворительного фонда. На сегодняшний день получится, что у нас увеличивается число желающих получить наши деньги. Мне кажется, что для того, чтобы медреформа заработала, даже если все в ней выверено, хорошо просчитано, чего, с моей точки зрения, недостаточно в наших планах по реформированию, даже в случае хорошей организации, хороших планов, медреформа заработает только в том случае, если на нее будет выделяться достаточно средств. На сегодняшний день, по данным Всемирного банка, в Украине 77 долларов на душу населения выделяется на здравоохранение. Этого явно недостаточно. И то, что люди не обращаются к врачам, это, наверное, единственное, что удерживает на плаву здравоохранение. Но это приведет к очень пагубным последствиям. Потому что позднее обращение к врачам удорожает медицинскую помощь. Люди, которые запускают болезнь, обходятся государству и семье очень и очень дорого. Но, кроме того, в наших реформах на сегодняшний день не просматривается главная составляющая здравоохранения, которая может в перспективе, в отдаленной перспективе удешевить систему здравоохранения — это профилактика. Мы мало говорим о профилактике, ограничиваясь какими-то лозунговыми сообщениями для населения: здоровый образ жизни и т.д.

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А как эта система профилактики может выглядеть на государственном уровне? Разве это не личное дело каждого?

— Для того чтобы заниматься профилактикой, люди должны иметь возможность. Первое — у нас на сегодняшний день человек нищий, он думает о куске хлеба, поэтому ему не до жиру, быть бы живу. Второе — у нас нет элементарных каких-то возможностей людям вести здоровый образ жизни. Я не говорю о велосипедных дорожках для того, чтобы пересесть на велосипед. Велосипед — это не очень дешевое удовольствие сегодня. Но, начиная со школы, у нас сегодня ограничено число уроков физкультуры, у нас не обеспечена физкультура индивидуализированная, то есть ученики должны иметь хорошее обследование, прежде, чем заниматься физкультурой, они должны быть разделены на какие-то группы по нагрузкам и т. д. Очень много вещей, которых можно было бы избежать, пропагандируя по-настоящему здоровый образ жизни. У нас нет ни одного пособия, которое хорошо прорабатывает физические нагрузки для людей, у которых есть проблемы со здоровьем и т. д. То есть от государства зависит на самом деле очень много. Если мы перейдем в сферу питания — то же самое. На сегодняшний день, покупая продукты, ты не можешь быть уверен в том, что ты покупаешь доброкачественные продукты, в результате которых не будет вспышки ботулизма или простого банального отравления.

Сейчас говорят о деньгах, которые будут выделяться на первичную медицинскую помощь. В украинских реалиях, какой вариант более возможен?

— Я не берусь прогнозировать. Но, я думаю, что самое главная наша беда — это безответственность. Что бы кто ни совершил, он не отвечает за последствия. У нас прошло достаточно много министров здравоохранения, которые занимали пост уже даже будем брать, после 2014 года, каждый из них наломал каких-то дров, и ни один из них не нес ответственности за то, что он сотворил. То же самое, если мы будем спускаться ниже и ниже. Получить какое-то материальное или моральное удовлетворение от того, что наказаны люди, совершившие медицинскую ошибку или организационную ошибку, невозможно.

Ранее замглавы комитета ВР по вопросам здравоохранения Оксана Корчинская заявила, что без единого реестра пациентов первичное звено медицинской системы не может начать работать в рамках медреформы.