Лукаш: медреформа в Украине – простой план по умерщвлению нации

РИА Новости Украина

В Украине с 1 апреля терапевты, педиатры и семейные врачи будут принимать пациентов лишь после подписания соответствующего контракта – меморандума. Это предусмотрено медицинской реформой, которую парламента принял в минувшем году. Один врач может взять себе 2 тысячи пациентов. При этом деньги за прием идут поликлинике, а зарплата врача зависит от количества пациентов.

Уже с 1 июля терапевты, педиатры и семейные врачи будут принимать пациентов бесплатно только после подписания меморандума. В поликлиниках ожидают коллапс, так как по мнению медиков, к таким меморандумам не готовы ни врачи, ни сами пациенты.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш в свете ожидающих украинцев изменений напомнила об Освенциме и докторе Менгеле.

"Каждый раз, когда новые, измученные дорогой, голодом, холодом и страхом узники попадали в Освенцим, их встречал доктор Менгеле. Статный и бодрый, идеально одетый, с улыбкой на устах, он осматривал очередь застывших от ужаса людей, и выбирал. Взмахом руки выбирал кому сразу умирать, а кому пожить и поработать… до поры до времени. Напевая под нос оперетту, он вершил судьбы пленников, своих "подопытных кроликов". Временно сохранял он жизнь до 30% жертв", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

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При этом, как считает бывший министр, чудовищное дело Менгеле продолжается на сегодняшний день в Украине под лозунгом медицинской реформы.

Скриншот с сайта Facebook

"Слабых убивали сразу. Нечеловеческие эксперименты, этого улыбчивого фашиста в белых перчатках, невозможно представить, понять и забыть. Чудовище. К чему я это вспоминаю. К тому, что дело Менгеле живет и процветает. Слабые, старые, нищие и негодные грязнокровки должны умирать или уезжать. Это краткая суть любой реформы в Украине", – подчеркнула Лукаш.

Она выразила мнение, что медреформа – простой и незамысловатый план по умерщвлению нации.

"Молчаливое согласие большинства даёт непаханое поле для "экспериментов", не правда ли? Менгеле аплодирует стоя. И самое главное, освобождать нас, как освобождали узников Освенцима, никто не придёт. Сами. Только сами", — спрогнозировала Лукаш.

Экс-министр напомнила, что голосовавшие за медреформу депутаты замахнулись на миллионы жизней украинцев.

Скриншот с сайта Facebook

"И помните кто и как за это голосовал: "за" отдали 107 из 138 представителей БПП, 74 из 81 членов "Народного фронта", 23 из 25 депутатов от "Самопомощи", 13 из 20 членов Радикальной партии, 12 внефракционных депутатов, 11 от группы "Воля народу". Подписал президент. Внедряет Кабмин и МОЗ. Говорят, за время своей работы Менгеле отправил более 40 тысяч человек в газовые камеры лагеря смерти. Эти садисты замахнулись на миллионы. И у них получается", — резюмировала Лукаш.