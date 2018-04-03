Во Львове отложили начало медреформы

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Власти Львова отложили начало ключевого этапа медицинской реформы — подписание деклараций пациентов с семейными врачами заявил начальник управления здравоохранения Львовской областной государственной администрации Владимир Зуб.

В Украине со 2 апреля стартовало подписание деклараций с семейными врачами, которых украинцы могут самостоятельно выбрать и заключить с ними договор. Минздрав сообщил, что в первый день таким правом воспользовались 12500 граждан Украины.

Во Львове процесс отложен в связи с юридической неопределенностью процесса.

"На сегодняшний день нет ни одного документа, регламентирующего деятельность системы e-Health кроме разъяснений и заявлений со стороны Министерства здравоохранения. Поэтому сейчас мы проводим юридические консультации, чтобы не ошибиться и соблюсти законодательство", — пояснил Зуб на журналистам.

По его словам, сейчас "нет юридического документа, дающего главврачу гарантию, что все данные пациентов будут надежно защищены".

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Комиссия Львовского городского совета отобрала уже отобрала две компании, программное обеспечение которых могут использовать больницы вова для подключения к общей системе E-Health. На 1 апреля ни одно медучреждение Львова не зарегистрировано в системе, ожидается, что это будет сделано в течение недели.