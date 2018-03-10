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    Львовская областная государственная администрация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Пицца
    В Львове пять человек отравились пиццей
    10:49 07.02.2018
    75Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    По информации Львовской обладминистрации, пострадавшие пять человек ели пиццу с салями и сыром в городской пиццерии. Сейчас состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
    Памятник Роману Шухевичу во Львове
    Во Львове открытие памятника Шухевичу приурочили к годовщине Евромайдана
    14:51 21.11.2017
    365Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Памятный знак главному командиру УПА размещен в том месте, где ранее находилась его крыивка.
    Облава на призывников во Львове
    Власти Львовской области поддержали облавы на призывников в ночных клубах
    04:33 05.11.2017
    770
    По словам председателя Львовской ОГА Олега Синютки, в ночных клубах сидят преимущественно "мажоры", которые не учатся и не исключено, что уклоняются от выполнения своей патриотической и конституционной обязанности защищать Родину.
    Руслан Бортник
    Бортник: Порошенко использует "Народный фронт", как использовал Яценюка
    19:23 14.09.2017
    919Горячая осень 2017: новый политсезон
    "Народный фронт" сделал за Блок Петра Порошенко всю грязную работу и заплатил за это своими рейтингами, за что теперь требует компенсации, уверен политолог Руслан Бортник.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили: Порошенко обсуждал во Львове, как помешать моему приезду
    12:58 01.09.2017
    355"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, президент Петр Порошенко обсуждал с председателем Львовской областной администрации Олегом Синюткой детали противодействия мобилизации сторонников Саакашвили.
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    У львовского мусора появился новый "хозяин"
    02:58 30.06.2017
    188Невыносимый мусор Львова
    Согласно решению, принятому Львовским горсоветом накануне, муниципальные власти передают структурам Львовской ОГА полномочия по вывозу и захоронению отходов из города на два года.
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области 
    02:34 03.05.2017
    248Украина в тисках энергозависимости
    Электростанция занимает площадь 14,6 га, а общая мощность установленных солнечных панелей (фотоэлектрических модулей JASolar) составляет 9,9 МВт. Станция способна производить около 11 млн кВт/ч в год.
    Мусор во Львове
    ОГА: Львов очистили от мусора наполовину
    05:11 26.03.2017
    266Невыносимый мусор Львова
    По данным перевозчиков, в настоящее время в городе остаются перегруженными 271 контейнерная площадка и это количество постоянно уменьшается. Работа по вывозу ТБО будет продолжаться до полного очищения Львова от мусора.
    Встреча активистов с руководством Львовской области
    Во Львове требуют освободить задержанных участников блокады
    02:17 14.03.2017
    151Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По данным местных СМИ, во время встречи с руководством области и силовиками активисты потребовали до 10.00 вторника, 14 марта, отпустить всех задержанных участников блокады.
    Вандалы осквернили могилы поляков во Львовской области
    Львовская ОГА заявила, что за актами вандализма стоит третья сторона
    00:58 13.03.2017
    361Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Согласно заявлению Львовской областной госадминистрации, за осквернением могил стоит третья сторона, которая уже длительное время пытается разжечь национальную вражду путем провокаций и актов вандализма.
    Авария на шахте Степная во Львовской области
    Шахта "Степная" возобновит работу на следующей неделе - ОГА
    05:37 12.03.2017
    107Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    По словам главы Львовской областной государственной администрации Олега Синютки, шахта "Степная" не работает в штатном режиме, но горные службы уже передали шахту для подготовки лав и возобновления добычи.
    Авария на шахте в Львовской области
    Двадцать горняков, пострадавших из-за аварии, госпитализированы во Львове
    15:56 03.03.2017
    289Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    По информации Львовской облгосадминистрации, 20 горняков, пострадавших в результате взрыва метана на шахте "Степная", госпитализированы в ожоговое отделение 8-й клинической больницы Львова.
    Открытие ветровой электростанции в Карпатах
    Запуск второй очереди самой мощной в Карпатах ветроэлектростанции 
    04:55 09.10.2016
    390Украина в тисках энергозависимости
    В пятницу, 7 октября, во Львовской области состоялось официальное открытие второй очереди ветроэлектростанции "Старый Самбор-1", сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.
    Акция протеста шахтеров во Львове
    Шахтеры во Львове требуют выплатить задолженность по зарплате 
    21:03 21.01.2016
    134Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    Более 200 шахтеров вышли на акцию протеста у здания Львовской областной госадминистрации, требуя выплаты долгов по заработной плате, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
    Документы
    Глава Львовской ОГА написал заявление о сложении полномочий депутата облсовета
    18:52 05.12.2015
    141
    Олег Синютка написал заявление о сложении депутатских полномочий, так как считает, что неправильно совмещать должность председателя ОГА с должностью депутата областного совета.
    Митинг шахтеров под Верховной Радой
    Шахтерам Львовской области перечислили 35 млн грн долгов по зарплате
    13:44 26.03.2015
    348
    По данным Львовской областной госадминистрации, правительство перечислило деньги на выплату задолженности по заработной плате перед шахтерами региона.
    Вертолет КА-226
    Все для фронта, все для АТО. Судьба одного никому не нужного вертолета
    17:16 25.03.2015
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    Почти восемь лет тянется история дорогого в производстве вертолета. Совсем недавно никому не нужный и не летающий транспорт был передан в помощь бойцам АТО.
    Пострадавший. Архивное фото
    Во Львове маршрутка столкнулась с троллейбусом
    10:45 02.03.2015
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    В результате ДТП четыре человека, из них один ребенок, получили травмы различной степени тяжести и были направлены в травматологическое отделение восьмой больницы.
    Указ президента Украины. Архивное фото
    Порошенко назначил губернаторов четырех областей
    18:24 26.12.2014
    285
    Президент Украины подписал указы о назначении глав облгосадминистраций Львовской, Сумской, Полтавской и Ровенской областей.
    Взрывотехники
    Во Львове эвакуируют людей из ОГА из-за сообщения о минировании
    16:29 10.12.2014
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    Около 15.00 сотрудникам областной администрации позвонил неизвестный и сообщил, что их здание заминировано.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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