По словам председателя Львовской ОГА Олега Синютки, в ночных клубах сидят преимущественно "мажоры", которые не учатся и не исключено, что уклоняются от выполнения своей патриотической и конституционной обязанности защищать Родину.
По словам экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, президент Петр Порошенко обсуждал с председателем Львовской областной администрации Олегом Синюткой детали противодействия мобилизации сторонников Саакашвили.
По данным перевозчиков, в настоящее время в городе остаются перегруженными 271 контейнерная площадка и это количество постоянно уменьшается. Работа по вывозу ТБО будет продолжаться до полного очищения Львова от мусора.
Согласно заявлению Львовской областной госадминистрации, за осквернением могил стоит третья сторона, которая уже длительное время пытается разжечь национальную вражду путем провокаций и актов вандализма.
По словам главы Львовской областной государственной администрации Олега Синютки, шахта "Степная" не работает в штатном режиме, но горные службы уже передали шахту для подготовки лав и возобновления добычи.
Более 200 шахтеров вышли на акцию протеста у здания Львовской областной госадминистрации, требуя выплаты долгов по заработной плате, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".