"Отвратительная практика". Супрун пригрозила законом врачам за фальшивые справки

КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. В Украине необходимо усилить ответственность медицинского персонала за выдачу фальшивых справок о вакцинации. О разработке таких законодательных изменений заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в колонке для "Украинской правды. Жизнь".

"Мы начали разработку законодательных изменений по вакцинации, которые четко регламентируют вопросы обязательности вакцинации, усилят ответственность за отказ от вакцинации без медицинских противопоказаний, выдачу фальшивых справок и главное — обеспечат соблюдение уровня качества вакцин, которые используются в Украине и помогут сформировать врачебную культуру прививки и поствакцинального контроля здоровья ", — отметила руководитель Минздрава.

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Она привела статистику, что за последний год в Украине заболели корью 6784 человек, а умерли 8 человек. Среди заболевших 86% не были вакцинированы.

"Иногда нам говорят: но среди заболевших есть 14% вакцинированных. К сожалению, технически невозможно проверить сколько из них имели поддельные справки, а это все еще отвратительная и разрушающая человеческие жизни практика в нашей стране", — пояснила Супрун.

Ранее сообщалось, что Минздрав Украины начал служебное расследование по нехватке вакцин против кори.