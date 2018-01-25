наверх
25.01.201812:13
Курсы валют НБУ
  • USD28.87+ 0.00
  • EUR35.65+ 0.30
Рубрики
Ещё
    Общество

    "Отвратительная практика". Супрун пригрозила законом врачам за фальшивые справки

    Тема:

    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (93)

    (обновлено: )14812
    За последний год в Украине заболели корью 6784 человек, а умерли 8 человек. Среди заболевших 86% не были вакцинированы. В законе намерены усилить ответственность за отказ от вакцинации без медицинских противопоказаний.
    Ульяна Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. В Украине необходимо усилить ответственность медицинского персонала за выдачу фальшивых справок о вакцинации. О разработке таких законодательных изменений заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в колонке для "Украинской правды. Жизнь".

    "Мы начали разработку законодательных изменений по вакцинации, которые четко регламентируют вопросы обязательности вакцинации, усилят ответственность за отказ от вакцинации без медицинских противопоказаний, выдачу фальшивых справок и главное — обеспечат соблюдение уровня качества вакцин, которые используются в Украине и помогут сформировать врачебную культуру прививки и поствакцинального контроля здоровья ", — отметила руководитель Минздрава.

    Читайте также: Вакцинируйтесь, но чем и зачем? Регионы в панике из-за кори

    Она привела статистику, что за последний год в Украине заболели корью 6784 человек, а умерли 8 человек. Среди заболевших 86% не были вакцинированы.

    "Иногда нам говорят: но среди заболевших есть 14% вакцинированных. К сожалению, технически невозможно проверить сколько из них имели поддельные справки, а это все еще отвратительная и разрушающая человеческие жизни практика в нашей стране", — пояснила Супрун.

    Ранее сообщалось, что Минздрав Украины начал служебное расследование по нехватке вакцин против кори.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинский завтрак в Давосе. Выступление Петра Порошенко
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Политолог Руслан Бортник
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?