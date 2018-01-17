Вспышка кори во Львове: врачи почти в панике - спецкор

FRED TANNEAU / AFP

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Очередная вспышка кори зафиксирована во Львовской области. С начала года к врачам обратились 75 пациентов с клиническими признаками кори, о чем сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации. Для сравнения - в течение прошлого года во Львовской области диагностировали 114 случаев кори.

Подробнее о ситуации во Львове и в области сообщил спецкор Андрей Галицкий в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка наразі ситуація із кором? Виключно місто зачепив спалах чи область? Photoalto RF/EAST NEWS/Eric Audras Эпидемия кори показала: государство Украина умерло вместе с заболевшими

— Саме на сьогодні спалах захворюваності на кір фіксують як на території міста Львова, так і на території області. За останніми даними, станом на сьогодні на території Львівської області загалом захворіло 75 людей. Щодо міста Львова, то тут зафіксовано 79 випадків захворюваності на кір.

Тобто, всього 145 людей. Є інформація, звідки на Львівщину прийшов кір?

— Наразі такої інформації немає. Медики зазначають, що такі високі спалахи інфекції фіксуються кожні п'ять років саме на території України. Медики також зауважують, що цьогорічний спалах епідемії ще не досягнув свого піку і може статись так, що кількість хворих на кір з кожним днем буде збільшуватись.

У якому стані хворі? Чи є люди в тяжкому стані?

— Наразі, якщо говорити про тяжкі ускладнення внаслідок захворювання на кір, поки що не фіксують, однак зазначають, як я вже казав раніше, що саме цей спалах інфекції не досягнув свого піку. Медики зазначають, що людям необхідно робити вакцинацію, і наразі медичні заклади як на території Львівської області, так і на території міста Львова повністю забезпечені вакцинами проти кору. Тому людей закликають завітати до медиків і зробити щеплення, аби уникнути захворюванняю. Єдине, керівники управління охорони здоров'я у Львові та у Львівській області зазначають, що така вакцинація — це є єдиний можливий спосіб уникнути хвороби або ж побороти її.

Чи є паніка у місті? Чи поменшало дітей, людей у транспорті, громадських місцях?

— Я б не сказав, що досить сильно панікує населення. Звичайно, в соціальних мережах батьки, чиї діти захворіли на цю недугу, переписуються та публікують свої повідомлення, однак ще досить багато шкіл у Львові перебувають на зимових канікулах. Як я казав, зафіксовано саме на сьогодні 79 людей, що захворіли на кір. Найбільший спалах фіксують у Сихівському районі міста, це найбільший район у Львові. Там захворіло одразу дев'ять учнів однієї зі шкіл, які наразі ще перебувають на зимових канікулах. Сьогодні міський голова Львова організовував брифінг для журналістів. Він зазначив, що учні цієї школи, які захворіли, дев'ятеро людей, вони перебувають на зимових канікулах. І, незважаючи на це, влада міста поки що не буде йти на такі кроки, як запровадження карантину у школах. Як і медики, Андрій Садовий порадив батькам відвести дітей до медичних закладів та зробити їм щеплення від цього недугу. РИА Новости Украина Евгений Котенко Украина на пороге эпидемий опаснейших болезней

У Києві вакцинували за чотири дні майже 11 тисяч дітей. У Львові подібний ажіотаж є?

— Не можу надати точну інформацію стосовно саме кількості вакцинованих людей. Обіцяють цю інформацію підготувати до кінця сьогоднішньої доби. Зазначають, що люди все-таки йдуть до лікарів та роблять щеплення, однак чомусь у людей виникає побоювання вакцин. Деякі дуже сумніваються, чи робити їм або їх дітям вакцинацію, до останнього терплять, і вже коли помічають симптоми, лише тоді йдуть до лікаря. Власне, влада закликає не гаяти часу, а якомога скоріше завітати до медичних установ та зробити щеплення, тим більше, що вакцини європейського зразка, дійсно, високої якості. Такі щеплення потрібні, аби вберегтись від хвороби.

Чи відомо країну виробництва цих вакцин?

— Стосовно виробництва, на жаль, не можу назвати вам точну країну-виробника. Однак сьогодні медики зазначали, що такими вакцинами користуються більшість країн Європи, і жодних занепокоєнь, побоювань стосовно дії цієї вакцини в жодній з європейських країн не було.

У Києві щеплення дітям безкоштовні, дорослим — платні. У Львові так само?

- У Львові аналогічна ситуація. Дітям, які приходять до медиків, роблять вакцинацію абсолютно безкоштовно. Дорослі мають заплатити певну суму грошей, аби їм зробили вакцинацію від кору.

Яка ситуація зараз по Івано-Франківську? Там раніше були подовжені шкільні канікули?

— Так, наскільки мені відомо, влада вирішила зробити такий крок, аби подовжити шкільні канікули для дітей. Напевно, діти такій заяві зраділи. Наразі івано-франківська міська влада не робила ніяких заяв для журналістів, на який термін подовжено, та коли все-таки діти зможуть вийти до школи. Чекаємо ще від них відповідну заяву і слідкуємо за ситуацією, як там все буде розвиватись далі.

Читайте также — Эксперт: Украина для Запада как ребенок — воспитать тяжело, бросить нельзя

Напомним, редактор сайта города Черновцы 0372.ua Ирина Шведик заявила, что 66% заболевших корью в Черновцах не были вакцинированы.

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что без массовой вакцинации Украину ждет эпидемия кори.