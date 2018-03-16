Пока мы просто избавили врачей от лишней писанины — замминистра

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине отменили талоны на прием к врачу и медицинские карты студентов и детей в детских садах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что во время переходного этапа некомпьютеризованные учреждения первичной медицинской помощи должны будут вести ведомость еще в бумажной форме, однако теперь количество информации для ее заполнения значительно меньше, чем раньше.

Подробнее об изменениях для пациентов, учреждений здравоохранения и для врачей в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що по факту змінюється для пересічного пацієнта? Як тепер будуть потрапляти люди до лікарів?

— Всі до всіх потраплять. Ви пам'ятаєте, скільки лікар пише взагалі. Ви приходите в кабінет — медсестра пише, лікар пише. Вони пишуть, пишуть, пишуть. До зустрічі з вами, під час зустрічі і після. А потім, коли всі йдуть, вони пишуть ще більше. Якщо говорити про приблизний обсяг, то ми зменшуємо кількість писанини в 10 разів. Я буквально, я не жартую.

А що записувалося так багато? І що залишиться?

— Записувався пострадянський непотріб: довідка на довідку, про довідку, про талон, про видачу довідок, журнал на видачу довідок, і довідка на видачу журналів. Цей абсурд не може бути раціонально пояснений. Тому передусім тепер пацієнт зможе бачити очі лікаря. Лікар зможе відірвати свої очі від непотрібної писанини, яка нікому не потрібна ні в адміністрації, ні в міністерстві, ніде, ні самому лікарю тим більше, ні пацієнту, а спілкуватися з пацієнтом. Це важливо. Це певне полегшення для лікаря, це є корисне нововведення. Воно всім подобається, воно буде сприйматися і лікарями добре, і пацієнтами.

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Ця писанина буде зменшуватися, і буде відбуватися комп'ютеризація?

— Так, ми говоримо про те, що ми переходимо на електронний документообіг, на електронне ведення медичної документації, де часу безглуздого заповнення різних форм, довідок, талонів — його буде значно менше. Тобто це нормальна світова практика. Ми наголошуємо, і я буду це повторювати, скасування непотрібних довідок — це добре. Але докорінні зміни будуть відчуватися тоді, коли ми змінимо систему медичної освіти. Так, ми зараз полегшимо роботу лікаря. Але основна наша задача — готувати якісно нового лікаря. І цей косметичний вплив на форми документації є хороший, є корисний, він є обов'язковий, без електронного документообігу майбутнього якогось немає. Але принциповим для нас є все одно зміни медичної освіти. Побудова нової системи медичної освіти.

К слову, в Украине недавно стартовала медреформа, но эксперт по медицинской реформе Зоряна Черненко считает, что она не коснется населения минимум до июля.

В свою очередь член общественного совета при Министерстве здравоохранения Алексей Шершнев отметил, что реформа системы здравоохранения лишит врачей незаслуженного "благотворительного" заработка.