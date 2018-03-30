Медреформа. Стало известно, сколько человек подписали декларации с врачами

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина.
Как отмечается, национальная кампания по выбору врача начнется 2 апреля, а сам процесс подписания деклараций с терапевтами, педиатрами и семейными врачами начался в прошлом году.
Кампания по выбору врача не имеет определенного срока и будет продолжаться, пока все украинцы не определятся со своими врачами.
"Врачи могут обслуживать определенное количество пациентов: семейный врач — 1800, терапевт — 2000, педиатр — 900", — говорится в сообщении.
Украинцы не обязаны выбирать врача по месту прописки или проживания.
Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что создает правительственную горячую линию по вопросам медреформы.