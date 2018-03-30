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    Медреформа. Стало известно, сколько человек подписали декларации с врачами

    (обновлено: )68
    Кампания по выбору врача не имеет определенного срока и будет продолжаться, пока все украинцы не определятся со своими врачами. Украинцы не обязаны выбирать врача по месту прописки или проживания.
    Медицинская документация
    odessa-life.od.ua

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. 

    Медицинская документация
    odessa-life.od.ua
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    В Украине по состоянию на 30 марта декларации с врачами подписали 106 тысяч человек, сообщает "Урядовый портал".

    Как отмечается, национальная кампания по выбору врача начнется 2 апреля, а сам процесс подписания деклараций с терапевтами, педиатрами и семейными врачами начался в прошлом году.

    Кампания по выбору врача не имеет определенного срока и будет продолжаться, пока все украинцы не определятся со своими врачами.

    "Врачи могут обслуживать определенное количество пациентов: семейный врач — 1800, терапевт — 2000, педиатр — 900", — говорится в сообщении.

    Украинцы не обязаны выбирать врача по месту прописки или проживания.

    Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что создает правительственную горячую линию по вопросам медреформы.

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