Медреформа. Стало известно, сколько человек подписали декларации с врачами

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина.

В Украине по состоянию на 30 марта декларации с врачами подписали 106 тысяч человек, сообщает "Урядовый портал".

Как отмечается, национальная кампания по выбору врача начнется 2 апреля, а сам процесс подписания деклараций с терапевтами, педиатрами и семейными врачами начался в прошлом году.

Кампания по выбору врача не имеет определенного срока и будет продолжаться, пока все украинцы не определятся со своими врачами.

"Врачи могут обслуживать определенное количество пациентов: семейный врач — 1800, терапевт — 2000, педиатр — 900", — говорится в сообщении.

Украинцы не обязаны выбирать врача по месту прописки или проживания.

Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что создает правительственную горячую линию по вопросам медреформы.