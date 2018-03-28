Ващенко: семейный врач избавит украинцев от "кругов ада"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Со 2 апреля стартует очередной этап медицинской реформы, согласно которому граждане смогут свободно выбрать своего врача, оказывающего первичную помощь. На сайте Министерством здравоохранения уже обнародован порядок, определяющий правила, по которым украинцы будут выбирать терапевтов, педиатров и семейных врачей.

В Минздраве также рассказали об основных принципах работы врачей первичного звена. В частности, терапевты, педиатры и семейные врачи будут наблюдать за состоянием здоровья, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы и отравления, вести пациентов с хроническими заболеваниями. При необходимости врач первичного звена будет направлять пациентов к специалисту вторичной или третичной помощи — ЛОРу, эндокринологу, хирургу.

В компетенции врача "первички" — также наблюдения за здоровым ребенком, неосложненной беременностью и отдельные услуги паллиативной помощи, а еще выдача различных справок, вроде листка нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы.

Оптимальный объем практики для семейного врача составляет 1800 пациентов, терапевт может максимально вести 2000 пациентов, а педиатр — 900.

Как эти новации воспринимают специалисты, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал семейный врач, педиатр Владислав Ващенко.

Семейный врач должен быть и педиатром, и врачом для взрослых?

— Терапевт — это тот, который лечит внутренние заболевания. Он тоже считается, с одной стороны, узким специалистом. Семейный доктор — это доктор, который получил обширную профильную подготовку, который может вести как детей, так и взрослых.

Семейный доктор может взять себе тысячу человек и вести, допустим, взять одну семью, 4-5 человек. Тысяча — это сразу немножечко уменьшается, то есть максимум у него будет 500-400 семей. Он может нормально вести, каждого обследовать, дообследовать.

Когда приходит семейный доктор на работу, либо терапевт в государственную структуру, рядышком с ним строятся многоэтажки, на которые так же распространяются его услуги. К нему каждый месяц приходит более двух тысяч человек, и поток — колоссальнейший, а денег он как получал три тысячи, так и получает.

Сейчас, когда будут заключаться договора, у семейного доктора, который выбрал себе семьи, то есть которые заключили, у него будет гораздо больше оплачивать, то есть столько, сколько семей с ними заключили, и второе — будет гораздо больше времени и желания обслуживать своих пациентов, потому что иногда физически изнеможенный семейный доктор или терапевт просто не успевает, колоссально устает. То есть построился дом — и к нему побежали.

Можете разъяснить, как происходит сама процедура?

— Все очень гениально и просто происходит, потому что все уже переходят на более нормальную технологию, все в электронном виде. Поэтому для того, чтобы заключить контракт с семейным доктором, вам не надо бегать. Вы можете, конечно, бегать по лечебным заведениям, можете так же этого доктора в свободное время пригласить домой.

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Для того чтобы заключить договор, вам нужен паспорт, вам нужен идентификационный код, вам нужен компьютер и принтер, либо это может сделаться по-другому. Допустим, вы приходите, у вас есть паспорт и идентификационный код.

Доктор заходит в определённую систему для докторов, вводит ваши данные и все, после этого распечатывает вам договор, либо переводите его в электронную почту, чтобы вы сами распечатали и подписываете. Это уже юридически есть документ.

Вы подписали и уже начинаете согласовывать, какие виды помощи вы хотите от него извлечь, допустим, консультация, лечение, дополнительная диагностика.

Это очень нужная и правильная вещь, к которой мы должны уже давным-давно прийти, когда начал наш "Богомолец" выпускать семейных докторов. Объясняю почему. Наши люди любят ставить диагнозы сами либо "гугл в помощь". Они идут, допустим, заболел живот, сидят в огромнейшей очереди. Хирург, конечно, всю очередь обслужил, смотрит и говорит: у вас нет хирургической патологии, это дело терапевта, у вас там гастрит обострился, я гастриты не лечу. Это лечит терапевт. Наши люди недовольные выходят: "Вы же врач, вы не могли написать", — разворачиваются и уходят, потратили целый день.

Что будет теперь удобно? Что семейный доктор изначально, если выявляет какую-то проблему, с которой он может сам справится, он ведет лечение. Если он видит более серьезную патологию, он пишет направление, собирает перечень анализов, которые должен пациент подготовить, чтобы он уже шел к узкому специалисту подготовленным, то есть, чтобы не было обратных кругов ада.

А если человеку стало плохо в другом городе?

— Я вам так скажу: даже если экстренная ситуация, в которой нужна неотложная помощь, то семейный доктор вам не всегда может помочь.

Объясняю: если ребенок потерял сознание или получил черепно-мозговую травму, или, допустим, у него температура с судорогами, то поверьте, вы не будете ждать семейного доктора. Для этого будут службы, и специальные профильные больницы будут оставаться, они не будут расформировываться, куда мама или папа могут позвонить, сказать: у нас такая-то ситуация.

Доктор просто курирует, говорит: обязательно сейчас вызвать скорую и сделать то-то до приезда скорой, чтобы не усугубились процессы. То есть он не является скорой помощью, которая сразу срабатывает, в три часа ночи приехала и полечила всех. Экстренная остается.

СМС от слушателя "ГС": "Не верю в эту медреформу, врачи будут гоняться и привязывать к себе ради денег, больницы и поликлиники, как "МММ", гонятся ради денег. Увидите, как все заполнит медицинская реклама и пиаром. Здоровья отойдет на второй план".

— Финансовый вопрос так же интересует, потому что это все будет зависеть от государства, как государство будет выплачивать деньги как таковому мне. Это меня тоже интересует, как и пациентов.

По поводу "ганяния за пациентами": мне лично, как другим докторам хочется, чтобы у меня был определенный контингент моих пациентов, которых я знаю, веду чуть ли не с самого рождения, допустим, с ними оставаться и вести.

Заинтересованность будет такова, как нам обещает МОЗ, нам будут выплачиваться деньги за то, что, допустим, будет пациент обращаться, но, допустим, будет поощрение, что человек нечасто болеет, потому что никто не будет дописывать вам болезни какие-то или что вы пришли, а вы не приходили. Над нами еще будет комиссия, которая будет это все корректировать и смотреть, которая за нами будет контролировать.

К слову, в Украине недавно стартовала медреформа, но эксперт по медицинской реформе Зоряна Черненко считает, что она не коснется населения минимум до июля.

В свою очередь член общественного совета при Министерстве здравоохранения Алексей Шершнев отметил, что реформа реформа системы здравоохранения лишит врачей незаслуженного "благотворительного" заработка.