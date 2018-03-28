наверх
28.03.201814:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.00
  • EUR32.56- 0.09
Рубрики
Ещё
    Общество

    Супрун анонсировала горячую линию по вопросам медреформы

    (обновлено: )2802
    Как сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, на линию сможет позвонить любой украинец и задать интересующие его вопросы по медицинской реформе.
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. 

    Медицинская документация
    odessa-life.od.ua
    Одесса, жизнь после медреформы: пока кругом проблемы
    Министерство здравоохранения создает правительственную горячую линию по вопросам медреформы.

    Как сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, на линию сможет позвонить любой украинец  и задать интересующие его вопросы по медицинской реформе, передает NEWSONE.

    Как отметила Супрун во время заседания правительства Украины, когда линия будет запущена, звонить нужно будет на номер 1545.

    "Готовим команду правительственной горячей линии, чтобы можно было звонить на номер 1545", — сказала и.о. министра.

    Когда же именно заработает горячая линия, Супрун не уточнила.

    Напомним, 30 января закон, который дает старт медицинской реформе, вступил в силу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Виды Москвы
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Арест Савченко: следствие, суд
    Врач. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?