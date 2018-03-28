Супрун анонсировала горячую линию по вопросам медреформы

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина.

Министерство здравоохранения создает правительственную горячую линию по вопросам медреформы.

Как сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, на линию сможет позвонить любой украинец и задать интересующие его вопросы по медицинской реформе, передает NEWSONE.

Как отметила Супрун во время заседания правительства Украины, когда линия будет запущена, звонить нужно будет на номер 1545.

"Готовим команду правительственной горячей линии, чтобы можно было звонить на номер 1545", — сказала и.о. министра.

Когда же именно заработает горячая линия, Супрун не уточнила.

Напомним, 30 января закон, который дает старт медицинской реформе, вступил в силу.