Медреформа по-одесски: вместо электронной декларации — бумажная волокита

РИА Новости Украина

В соцсетях, на форумах и в общественном транспорте одесситы живо обсуждают медреформу: что делать с декларацией и как выбрать врача. Журналист "Одесской жизни" Анастасия Рудая решила на собственном опыте проверить, как работает система и подписать соглашение с доктором.

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Я отправилась на прием к терапевту одной из одесских поликлиник. После осмотра врач поинтересовался, определилась ли я с персоной доктора, с которым хотелось бы заключить декларацию. Получив отрицательный ответ, врач предложил свои услуги и предоставил бумажный бланк соглашения. Бумагу пришлось взять домой, чтобы заполнить, поскольку ни паспорта, ни идентификационного кода с собой не было. А эти документы необходимы при заполнении.

Через несколько дней, заполнив декларацию, я снова пошла на прием. Врача, с которым удалось проконсультироваться, не оказалось на месте, поэтому на некоторые вопросы касательно оформления декларации мне ответила медсестра. Первое, что меня интересовало — тот факт, что выдали мне бумажный бланк декларации, в то время, когда на сайте минздрава четко указано, что никаких бумажек быть не должно. Декларацию должен оформить в электронном виде сотрудник медучреждения, которому поручена эта работа. Только после этого электронную декларацию распечатывают в двух экземплярах и подписывают.

Медсестра объяснила, что бумажный бланк выдали потому, что я пришла оформлять договор до 2 апреля, т.е. до того момента, когда система начала работать официально. Чтобы не создавать очереди и избежать ажиотажа, в поликлинике решили пойти другим путем. Они выдают декларации в бумажном виде. После того, как человек все заполнит, медработники самостоятельно вбивают все данные в электронную базу и только потом созваниваются с пациентом, чтобы он пришел в медучреждение для подписания декларации.

Далее возник еще один нюанс. Дело в том, что я не прописана в том районе Одессы, где находится поликлиника, а живу за городом. Медсестра сразу же обратила на это внимание и поинтересовалась, известно ли мне, что врач не сможет приезжать ко мне на вызов. Я ответила, что проинформирована и согласна с этим. Только после этого медсестра приняла мою декларацию и сказала ждать звонка для продолжения оформления декларации.

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На момент выхода газеты из поликлиники мне еще не перезвонили. Скорее всего, это связано с тем, что система только начинает работать. Остается надеяться, что бумажная декларация не потеряется, а я обязательно дождусь звонка и начатое удастся довести до конца.