Богомолец о медреформе для больных: если нет денег - умрут

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Медицинская реформа принесет пользу только семейным врачам, а для самих украинцев выгода сомнительна, заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец в эфире телеканала NewsOne.

C 1 января вступила в действие медицинская реформа, предусматривающая бесплатный визит к семейному врачу, экстренную помощь и роды. За остальные услуги украинским гражданам придется платить.

По словам нардепа, врачи будут "в восторге" от такой реформы, но "вряд ли она поможет улучшить здоровье населения Украины". Богомолец также добавила, что бесплатные медицинские услуги строго ограничены.

"Экстренная помощь с парамедиком вместо врача, предсмертный паллиатив — обезболивание перед смертью, бесплатные роды и пока что лечение детей. Это то, что, собственно, предлагает министерство, что будет оплачивать государство", — сказала депутат.

Богомолец добавила, что в Украине проживает один миллион онкобольных, на лечение которых из бюджета выделили лишь 27 процентов от необходимой суммы.

"Те, у кого нет денег, просто умрут", — заключила нардеп.

Ранее Богомолец заявляла, что главная цель навязываемой правительством медицинской реформы — это создание платной медицины, сокращение больниц и стимуляция врачей выезжать за границу.