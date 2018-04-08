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    Богомолец о медреформе для больных: если нет денег - умрут

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (332)

    (обновлено: )12211
    По словам главы комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, экстренная помощь с парамедиком вместо врача, предсмертный паллиатив - обезболивание перед смертью, бесплатные роды и пока что лечение детей, это все, что оплачивает государство.
    Ольга Богомолец. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Медицинская реформа принесет пользу только семейным врачам, а для самих украинцев выгода сомнительна, заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец в эфире телеканала NewsOne.

    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura
    Медреформа стартовала. Как выбрать семейного врача и не ошибиться

    C 1 января вступила в действие медицинская реформа, предусматривающая бесплатный визит к семейному врачу, экстренную помощь и роды. За остальные услуги украинским гражданам придется платить.

    По словам нардепа, врачи будут "в восторге" от такой реформы, но "вряд ли она поможет улучшить здоровье населения Украины". Богомолец также добавила, что бесплатные медицинские услуги строго ограничены.

    "Экстренная помощь с парамедиком вместо врача, предсмертный паллиатив — обезболивание перед смертью, бесплатные роды и пока что лечение детей. Это то, что, собственно, предлагает министерство, что будет оплачивать государство", — сказала депутат.

    Богомолец добавила, что в Украине проживает один миллион онкобольных, на лечение которых из бюджета выделили лишь 27 процентов от необходимой суммы.

    "Те, у кого нет денег, просто умрут", — заключила нардеп.

    Ранее Богомолец заявляла, что главная цель навязываемой правительством медицинской реформы — это создание платной медицины, сокращение больниц и стимуляция врачей выезжать за границу.

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