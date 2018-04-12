Украина после медреформы: страна эпидемий с рекордной смертностью

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Здравоохранение – один из главных показателей состояния общества и государства, прекрасно иллюстрирующий эффективность госполитики. В Украине же сегодня сфера медицины – в плачевном состоянии. Достаточно лишь сказать, что на территории страны происходят эпидемии, немыслимые для цивилизованного государства в XXI веке.

При этом детская смертность в Украине существенно выше, чем в соседних странах Восточной Европы, а объем финансирования сферы здравоохранения составляет всего 2,6% от ВВП вместо рекомендованных ВОЗ 7%. Не принесли ожидаемых улучшений широко разрекламированные властями реформы.

Именно медицинской реформе, а также ее цене для страны, посвятили свое новое исследование эксперты Украинского института анализа и менеджмента политики (руководитель – Руслан Бортник).

Главные положения доклада эксперты УИАМП представили в пресс-центре РИА Новости Украина.

Ниже, меньше…

В период с 2013-го по 2017-й количество больничных коек в пересчете на 10 тысяч человек снизилось с 88 до 74. За тот же период уменьшилось и количество медицинского персонала в пересчете на 10 тысяч человек – c 97,4 в 2013 году до 87,3 в 2015-м. При этом сегодня на 1000 человек в Украине приходится 4,4 врача и 8,6 медсестер.

Особенно остро дефицит работников сферы медицины ощущается в приграничных со странами ЕС районах Украины.

Сегодня на здравоохранение в стране выделяется 2,6% ВВП. Для сравнения: в 1998 этот показатель составлял 3,3%, в 2010 – 7,8%, а в 2012 – 7,4%. Согласно рекомендациям ВОЗ, финансирование сферы здравоохранения следует поддерживать на уровне 7% от ВВП.

В наиболее развитых странах мира – США, Бельгии, Дании, Норвегии, – аналогичный показатель составляет не менее 8%.

В исследовании "Индекс Здоровья. Украина – 2017" указано, что 30% опрошенных были вынуждены отказаться от визита к врачу или госпитализации из-за проблем с финансами.

Детская смертность: печальный рекорд

В 2013 году отрицательное сальдо (разница между родившимися и умершими) составляло 158 тыс. человек, а в 2017 году – уже 210 тысяч. Таким образом, отрицательное сальдо увеличилось на 32,9%.

На сегодняшний день в Украине фиксируется самый высокий уровень детской и материнской смертности среди стран Европы. В 2015 году в Украине было зарегистрировано 2378 случаев смерти младенцев в первые 28 дней жизни и 120 случаев материнской смертности.

Страна эпидемий

В Украине наблюдается скачок роста заболеваемости туберкулезом среди детей и подростков. Он стал следствием пропажи вакцины БЦЖ и туберкулина. В 2016 году показатель заболеваемости детей вырос с 4,2 до 5,8 случаев на 100 тысяч населения.

По данным ВОЗ более 5% людей в Украине инфицированы гепатитом С, в абсолютных показателях это более 2 миллионов человек.

Страна остается лидером в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам экспертов UNAIDS, в Украине с ВИЧ-инфекцией живет до 250 тысяч человек. За 10 месяцев 2017 года количество новых случаев заражения ВИЧ выросло на 10,1%.

В 2016 году Всемирная организация здравоохранения прогнозировала Украине на 2017 год эпидемию кори. В конце 2017 года прогноз ВОЗ начал сбываться. В Украину пришла эпидемия кори, от которой (по данным на 12 января 2018 года) в разных регионах страны умерло 5 человек, среди них двое детей. Общее количество заболевших корью за прошедший год составило более 7 тысяч человек.

Проблемы закупки препаратов и сельской медицины

На протяжении последних двух лет возникают регулярные скандалы в связи с закупкой иностранных препаратов и вакцин. Летом 2016 был упрощен порядок сертификации иностранных лекарств, что, по мнению ряда медиков, приведет к засилью некачественных препаратов, используемых для лечения украинцев.

Экспертиза регистрационных материалов на лекарства, которые закупаются международными организациями, заменена проверкой корректности перевода инструкции либо информации о применении препарата.

До сих пор отсутствует эффект и от реформы референтного ценообразования на лекарства – 28,9% лекарств в Украине стоят дороже, чем в соседних странах ЕС, а цена на ряд медпрепаратов завышена в 14 раз.

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Одним из основных новшеств закона "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности" является "внедрение средств телемедицины на базе центров первичной медико-санитарной помощи".

На практике это означает, что "пониженные" до уровня фельдшерско-акушерских пунктов бывшие сельские больницы станут местом, где пациентов будут лечить по Skype врачи из города, связь с которыми будет осуществлять единственный сотрудник таких пунктов.

Семейные врачи: а вы уже договорились?

Со 2-го апреля в Украине началась кампания заключения "деклараций" с семейными врачами. В рамках принятой концепции медицинской реформы, терапевты превратятся в семейных врачей, без направления которых нельзя будет попасть на приём к профильным специалистам.

Вопреки заявлениям и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что с выбором семейного врача и подписанием с ним декларации гражданам торопиться не стоит, уже с 1 июля терапевты, педиатры и семейные врачи будут принимать пациентов бесплатно только после подписания этого документа.

Реформа предполагает, что с введением института семейных эскулапов, базовая ставка врача составит 370 гривен за одного пациента в год. При этом медик сможет подписать декларации с 2 тысячами граждан.

Однако это не означает, что он будет получать на руки сумму в 740 тысяч гривен. Деньги за обслуживание больных будет аккумулировать больница. В частности, из них будут формироваться ставки и для узкопрофильных специалистов.

По расчетам законодателей, заработная плата медиков должна вырасти в 6 раз и составить 250% (более 18 тыс. грн.) от средней по Украине.

В профессиональной среде столь радужные прогнозы вызывают скепсис. Так, по словам академика, кандидата медицинских наук Анатолия Пешко, "нагрузка, которая предусмотрена на одного семейного врача в количестве 2 тысяч человек в год, априори, показывает, что он сможет уделить каждому из своих пациентов не более получаса времени в течение всего года".

При этом если разделить население Украины, которое, по данным Госкомстата, достигает 42 миллионов 603 тысяч человек, на норматив "2 тысячи пациентов на одного врача", можно сделать вывод о том, что существует потребность в более 21 тысячи семейных терапевтов. По некоторым подсчётам, сейчас врачей примерно вдвое меньше.

Неутешительные выводы

Украинское здравоохранение находится в плачевном состоянии.

Система "государственного солидарного медицинского страхования", неизбежно приведёт к тому, что в будущем объём средств на оплату гарантированных государством медицинских услуг будет неуклонно сокращаться.

Введение "телемедицины" вместо полноценного медицинского обслуживания в сельской местности приведёт к дальнейшей убыли населения вследствие роста смертности и эмиграции за рубеж.

Внедряемая концепция семейной медицины ухудшит качество обслуживания пациентов ввиду высоких нагрузок на врачей, и породит новые бюрократические процедуры, связанные с подписанием деклараций.

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Она вряд ли сможет поднять зарплаты медиков на обещанный уровень, ввиду предоставления больницам возможности распределения средств, выделенных на пациентов (благодатная почва для коррупции).

За два года реформирования системы здравоохранения, существенных изменений к лучшему мы так и не увидели.