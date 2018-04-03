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    Аналитика и комментарии

    Хроника 2 апреля: старт медреформы, увольнение Амосовой, весенний паводок

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    Накануне в Украине стартовала медреформа: началась кампания по выбору семейного врача, Минздрав уволил ректора медуниверситета Екатерину Амосову, а в британских СМИ появилась новая версия по "делу Скрипалей": "отравились гречкой".
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Думская.net

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В понедельник, 2 апреля, в результате резкого потепления и, как следствие, быстрого таяние снега вода подтопила дороги, дома и сельхозугодия во многих регионах страны. Помимо этого "Нафтогаз" вновь призывает украинцев "прикрутить" ради экономии газа, к тому же в Украине отложили повышение цен на ж/д билеты. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Стартовала медреформа

    В понедельник, 2 апреля, в Украине стартовала кампания по выбору врача первичной медицинской помощи — "Врач для каждой семьи". Это первый этап медицинской реформы. В первый день национальной кампании "Врач для каждой семьи" около 12 500 граждан уже подписали декларацию со семейным врачом, сообщил заместитель министра охраны здоровья Павел Ковтонюк.

    В Чернигове из-за талых вод вышла из берегов река Стрижень
    Видео Чернігівська міська рада ЧМР
    Бурлящие потоки воды заливают улицы Чернигова

    В Украину пришла большая вода

    В результате резкого потепления и как следствие — быстрого таяние снега вода подтопила дороги, дома и сельхозугодия во многих регионах страны. Помимо паводка в Одесской области значительно подтоплены частные домохозяйства дороги и жилища в нескольких районах Полтавской области. В городе Ахтырка Сумской области произошло резкое повышение уровня воды в реке, что привело к подтоплению частных домовладений. Бурлящие потоки воды заливают улицы Чернигова.

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    "Нафтогаз" вновь призывает украинцев "прикрутить" ради экономии газа

    НАК "Нафтогаз Украины" обратилась к ПАО "Киевэнерго" с просьбой отключить отопление в своем офисе, сообщает пресс-служба "Нафтогаз" в Facebook. "Мы попросили Киевэнерго отключить отопление в нашем офисе. Выражаем полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ", — говорится в сообщении. Также компания призвала украинцев присоединиться к инициативе "Прикрути".

    МОЗ разорвал контракт с ректором медуниверситета Богомольца

    Министерство здравоохранения Украины досрочно расторгает контракт с Екатериной Амосовой, которая занимает должность ректора Национального медицинского университета им. А.Богомольца, сообщается на сайте МОЗ в понедельник, 2 апреля. Согласно приказу, с 16 апреля она будет освобождена от должности "за невыполнение условий контракта".

    Савченко сняла с себя вышиванку. Видео
    Facebook Надежды Савченко
    Очередной видеошедевр от Савченко взбудоражил сеть

    Савченко обратилась к украинцам из СИЗО

    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, в письме, написанном в следственном изоляторе, предложила украинцам почитать разработанную ее партией концепцию "Изменение политической системы". Документ предлагает провести перепись населения Украины, ввести паспортизацию населенных пунктов, изменить избирательную систему, дать украинцам возможность отзывать депутатов с должностей.

    Нардепа Бакулина объявили в розыск

    Главное управление Национальной полиции в Киеве объявило в розыск народного депутата Евгения Бакулина ("Оппозиционный блок"), которого подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах. Евгений Бакулин подозревается в преступлениях по четырем статьям УК Украины. На сайте МВД указано, что нардеп исчез 19 марта 2018 года, меру пресечения к нему не применяли.

    Мэр Николаева восстановился в должности и тут же вышел на работу

    Мэр Николаев Александр Сенкевич восстановился в должности и через два часа после решения Центрального районного суда вернулся в кабинет городского головы. Оказалось, что кабинете мэра не осталось практически никакой мебели, однако Сенкевич заявил, что "главное для него — как можно быстрее начать решать городские проблемы". Напомним, 5 октября 2017 года депутаты Николаевского городского совета 42 голосами объявили о недоверии Сенкевичу и отправили его в отставку с поста мэра.

    Артур Герасимов и Юлия Тимошенко. Видео
    Канал на Youtube ICTV
    Тимошенко и Герасимов поспорили в прямом эфире из-за "журнальчика"

    Киевский прокурор появился на телевидении в голом виде

    Выговор за непристойное поведение — появление в голом виде на экране телевизора и нецензурные выражения — решила вынести своему коллеге Олегу Билоусу квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДПК). Прокурор киевской местной прокуратуры N 7 Олег Билоус и его гражданская жена Диана приняли участие в реалити-шоу "ЛавЛавСаr". По задумке организаторов шоу,  им пришлось раздеться во время игры в бутылочку на раздевание.

    Обнародован список компаний-должников по зарплате

    Министерство юстиции Украины создало антирейтинг самых больших в стране предприятий-должников по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями. Наибольшая задолженность у Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, Судостроительного завода имени 61 коммунара и ФК "Металлист" — 73,7 млн грн, 30,3 млн грн и 28,6 млн грн соответственно.

    В Украине отложили повышение цен на ж/д билеты

    Компания "Укрзализныця" заявила, что планируемое с 1 апреля повышение тарифов на внутренние пассажирские перевозки откладываются до утверждения правительством соответствующего указа, сообщила пресс-служба предприятия. "В случае согласования Министерством инфраструктуры и причастными органами исполнительной власти, тарифы будут проиндексированы во всех категориях поездов и вагонов", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Погребинский: отравление Скрипалей стало поводом для операции против РФ
    канал РИА Новости Украина в YouTube
    Погребинский: "дело Скрипалей" стало поводом для операции против РФ

    В "деле Скрипалей" появилась новая версия: "отравились гречкой"

    Полиция подозревает, что британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь отравили с помощью гречки, содержавшей вещество А234, сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источники. Отмечается, что дочь Скрипаля попросила подругу привезти из России гречку, лавровый лист и специи. Известно, что знакомая Юлии работает в крупной медицинской компании. В полиции не исключают, что отравляющее вещество могло находиться, в частности, в крупе.

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    Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской книге ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. В этот день организаторы мероприятия, с особым энтузиазмом подчеркивая, что необходимо с малых лет читать хорошие книги, пропагандируют, тем самым, непреходящую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли.

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