Киевский прокурор появился на телевидении в голом виде

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Выговор за непристойное поведение — появление в голом виде на экране телевизора и нецензурные выражения — решила вынести своему коллеге Олегу Билоусу квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДПК).

Скриншот с видео Олег Билоус на фото слева

Прокурор киевской местной прокуратуры N 7 Олег Билоус (на фото слева) и его гражданская жена Диана приняли участие в реалити-шоу "ЛавЛавСаr". По задумке организаторов шоу, им пришлось раздеться во время игры в бутылочку на раздевание. Именно обнажение на камеру, а также применение нецензурной лексики комиссия и вменила Билоусу в вину. Как и то, что участвуя в конкурсах, он целовался с участницами.

По мнению членов комиссии, внимательно просмотревших все четыре минуты видео с голым Билоусом и еще семью раздетыми мужчинами и женщинами, прокурор должен был осознавать, что его могут узнать полицейские, судьи, коллеги, а также другие участники уголовных производств. И даже то, что съемочная группа "вынуждена была ретушировать" "интимные части тела", считают в КДПК, не снимает ответственности с Билоуса: он должен был избегать "действий, которые могли негативно повлиять на его репутацию прокурора", и мог "повредить авторитету прокуратуры в целом и вызвать негативный общественный резонанс".