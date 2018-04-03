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    Киевский прокурор появился на телевидении в голом виде

    (обновлено: )96

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Выговор за непристойное поведение — появление в голом виде на экране телевизора и нецензурные выражения — решила вынести своему коллеге Олегу Билоусу квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДПК).

    Скриншот с видео
    Олег Билоус на фото слева

    Прокурор киевской местной прокуратуры N 7 Олег Билоус (на фото слева) и его гражданская жена Диана приняли участие в реалити-шоу "ЛавЛавСаr". По задумке организаторов шоу,  им пришлось раздеться во время игры в бутылочку на раздевание.  Именно  обнажение на камеру, а также применение нецензурной лексики комиссия и вменила Билоусу в вину. Как и то, что участвуя в конкурсах, он целовался с участницами.

    По мнению членов комиссии, внимательно просмотревших все четыре минуты видео с голым Билоусом и еще семью раздетыми мужчинами и женщинами, прокурор должен был осознавать, что его могут узнать полицейские, судьи, коллеги, а также другие участники уголовных производств. И даже то, что съемочная группа "вынуждена была ретушировать" "интимные части тела", считают в КДПК, не снимает ответственности с Билоуса: он должен был избегать "действий, которые могли негативно повлиять на его репутацию прокурора", и мог "повредить авторитету прокуратуры в целом и вызвать негативный общественный резонанс".

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