"Агенты Кремля". В киевской школе разгорелся скандал из-за Пушкина

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В одной из школ на столичной Оболони разгорелся скандал после того, как сына журналиста Татьяны Катриченко попросили выучить произведение русского поэта Александра Пушкина на языке оригинала.

О сложившейся ситуации она написала в статье "Агенты Кремля в киевских школах" на сайте "Громада Киевщины".

"Полистав учебник по зарубежной литературе, я увидела только Пушкина "на языке оригинала". Ни Туве Янссон, ни Марка Твена, ни Льюиса Кэрролла в оригинале не было. Мой сын учится в пятом классе обычной оболонской школы. В начале года родители имели возможность выбрать второй иностранный язык для своих детей. Правда, выбор был небольшим — польский или русский. То есть для меня это фактически выбор без выбора", — пишет Катриченко.

Она также выложила фотографии несколько плакатов, которые размещены в школе.

kv.hromady.com.ua Плакат на стене одной из школ на Оболони в Киеве

"Кремль, матрешки, балалайки на школьных стенах нарисованы детскими руками. И это во времена, когда Россия уже признана страной агрессором. Только не говорите мне, что образование и язык тут ни при чем! Это так мы воспитываем в школе своих детей?" — возмутилась киевлянка.

kv.hromady.com.ua Плакат на стене одной из школ на Оболони в Киеве

Она также добавила, что написала запрос в киевский департамент образования и поинтересовалась, "сколько агентов Кремля работает в столичных школах". "Оказывается, в Киеве работает семь школ с русским языком обучения и девять с двумя языками обучения — русский и украинский. Еще в скольких русский изучают как иностранный — неизвестно", — добавила Катриченко.

"Пушкина мой сын выучил в переводе. И так сделали лишь несколько учеников в классе", — заключила она.