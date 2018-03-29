Куба подключилась к скандалу с высылкой российских дипломатов

КИЕВ, 29 мар – РИА Новости Украина. Куба выражает свою озабоченность решением о высылке российских дипломатов из ряда стран, сообщает в среду кубинский МИД.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ РФ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство.

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Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании. Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия ответила тем же. На данный момент почти 30 стран, в том числе и Украина, из солидарности с Британией объявили о высылке российских дипломатов.

"Мы с озабоченностью наблюдаем высылку многочисленной группы российских дипломатов со стороны США и стран-членов НАТО. Эти действия, которые были предприняты без получения результатов беспристрастного расследования событий, не согласовываются с диалогом, пониманием и сотрудничеством, которые должны преобладать в международных отношениях как путь решения любых противоречий в соответствии с духом норм международного права и устава ООН", — говорится в заявлении генерального директора по работе со СМИ МИД Кубы Алехандро Гонсалеса Галеано.

По мнению кубинских властей, именно сотрудничество должно преобладать над конфронтацией, а односторонние действия должны отвергаться, так как наносят вред международной стабильности.