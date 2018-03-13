Существует ли угроза подтопления Киева?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Столицу может затопить. Половодья прогнозируют в Государственном агентстве водных ресурсов Украины и призывают городские власти подготовиться заранее. Как заявила одному из изданий глава агентства Ирина Овчаренко, на сегодня уровень снежного покрова в районе столицы составляет 31 сантиметр. Это на 150%превышает существующую норму воды, что есть в снегу. И когда все начнет таять, существует опасность подтоплений, ведь грунт промерз незначительно, и вода будет попадать в притоки Днепра и накапливаться в Киевском и Каневском водохранилищах. По ее словам, есть три рисковые локации, которые может подтопить — это Русановские сады, Осокорки и Корчеватое. По ее словам, пик паводка на Днепре в районе Киева ожидается 15 апреля.

Что делает власть, чтобы не допустить наводнения, рассказал глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук в эфире радиостанции Голос Столицы.

Что вы скажете по этому поводу?

— Я не думаю, что у нас есть повод для волнения. В действительности, по информации Гидрометцентра, на сегодня возможный паводок, который будет в середине апреля, он будет проходить в допустимых значениях. У нас на Гидропарке находится круглосуточно действующий пост Гидрометцентра, который постоянно контролирует уровень Днепра. Исходя из этого, мы ежесуточно ведем журнал, с середины февраля начали вести журнал наши оперативные дежурные по уровню Днепра. На сегодня уровень Днепра составляет 440 сантиметров над постом ноля. Критическим является показатель 715 сантиметров над постом ноля. На сегодня, если Каневская и Киевская ГЭС будет работать в своем технологическом режиме, как у них это запланировано, у нас нет предпосылок ожидать каких-то катастрофических подтоплений.

Учитывая, что в самом городе лежит снег, удастся ли избежать подтоплений в центре Киева?

— Прежде всего этим занимается коммунальная корпорация "Киевавтодор", которая постоянно на сегодня вывозит и выполняет основную работу по вывозу снега, тем более с центральной части города. Кроме этого, у "Киевавтодора" есть отдельные бригады, которые в постоянном режиме занимаются очисткой ливневок и контролируют их работоспособность для того, чтобы принимать всю эту талую воду. Да, действительно, у нас выпало очень большое количество снега за короткий промежуток времени, за несколько дней выпало 40 сантиметров осадков, при низких температурах он не таял. Наоборот, он собирался, накапливался. Исходя из этого, коммунальным службам необходимо физически время для того, чтобы вывезти данный снег.

Facebook Emil Salmanov Наводнение в Киеве возле станции метро "Левобережная"

Есть какие-то зоны риска, в которых традиционно случаются паводки?

— Да, действительно, у нас есть места, особенно в частном секторе, где при паводках в весенний период происходит подъем, в том числе, и грунтовых вод, происходит и подтопление частного сектора. Это улица Тепловозная, это частный сектор поселка Жуляны в районе аэропорта "Жуляны", эти места нам известны и находятся под контролем. В случае, если будут варианты подтоплений данных территорий, либо мы будем видеть, что погодная ситуация складывается таким образом, что есть угроза подтопления, однозначно мы будем проводить оповещения населения. Мы практикуем вешать объявления в частном секторе на калитки и доводить непосредственно до самих жильцов информацию. Будут открываться при необходимости специальные пункты для того, чтобы оказать помощь тем, кто попадает в зону подтопления.

Восемь лет назад была подобная угроза, как справились тогда?

— Восемь лет назад был высокий уровень паводка, но это не было катастрофическим. Действительно, было подтопление частных секторов. Проводили эвакуацию частного сектора, несколько жилых домов в частном секторе попали под эвакуацию, но катастрофического ничего не было. На данный момент по информации Гидрометцентра мы не ожидаем критических каких-то моментов. Если ситуация будет меняться, мы в круглосуточном режиме держим связь, оперативные дежурные нашего управления держат связь с Гидрометцентром и мы будем информировать население в дальнейшем.

Как в таком случае действовать людям?

— Если мы будем видеть, что ситуация складывается и возможно подтопление данной территории, прежде всего, в живом режиме будут сообщены сами жильцы, будут определены места сбора, мы будем понимать период времени, на сколько времени будет данное подтопление. У наших аварийно-спасательных служб, в ГСЧС и в нашей киевской аварийно-спасательной службе есть дизельные насосы, которые мы можем развернуть и откачивать грунтовые воды для того, чтобы принудительно понизить уровень воды. И мы это не один раз делали, в том числе, и на поселке Жуляны выполняли такие работы. Исходя из этого, мы готовы к таким возможным чрезвычайным ситуациям. Будем дальше реагировать, исходя из того, что будет происходить.

Facebook Emil Salmanov Наводнение в Киеве

Водохранилища также под контролем?

— На основном русле Днепра есть до Черного моря несколько ГЭС, которые в технологическом режиме удерживают уровень Днепра. То есть на сегодня мы можем говорить, что на территории города Киева уровень Днепра может регулироваться работой, технологическими режимами Киевской и Каневской ГЭС. Исходя из этого, мы можем говорить, что уровень Днепра — это подконтрольный и управляемый процесс.

Госпожа Овчаренко из агентства водных ресурсов заявляет, что под угрозой подтопления Русановские сады, Осокорки и Корчеватое. Сейчас, по ее словам, разрабатывается специализированный режим работы гидроэлектростанций, которые будут пропускать планово через себя всю воду, чтобы избежать больших подтоплений.

— Да, по информации Гидрометцентра, если уровень Днепра поднимется до 715 сантиметров над постом ноля, в таком случае будут подтапливаться данные территории.

То есть жителям нужно заранее принять какие-то меры?

— Действительно, в случае такой угрозы население будет информировано.

Сколько из Киева вывезено снега?

— Контролем за уборкой снега занимается департамент благоустройства и управление благоустройства киевской администрации, каждый инспектор контролирует свою территорию, выписывает предписания, в том числе административные штрафы выписывают в случае невыполнения работ. Если мы сталкиваемся с ситуацией, например, сосульки на зданиях, которых мы не можем найти собственника, либо не можем до них достучатся, а данные сосульки несут угрозу, приезжает наша аварийно-спасательная служба и принудительно выполняет данные работы по очистке, в том числе мы привлекли ГСЧС, которая помогает нам в центральной части города выполнять работы по очистке крыш. И я не хотел бы со своей стороны характеризовать работу «Киевавтодора» и других коммунальных служб, как именно они выполняют работу по очистке. Могу сказать, что эта работа ведется постоянно, круглосуточно. На сегодня уборкой снега занимается больше 600 единиц техники по очистке и уборке города, это только коммунальных служб, плюс есть еще по договорам привлеченная техника. Нам нужно время, чтобы навести порядок в городе.

Читайте также: Тренд дня: "мы заплатили за евроинтеграцию и реформы $200 млрд"

Напомним, паводок на Закарпатье привел к огромным финансовым убыткам, об этом ранее сообщала спецкор из Ужгорода Татьяна Лешко.