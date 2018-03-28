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    В Полтавской области готовятся к катастрофическим подтоплениям

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    По информации губернатора Полтавской области Романа Толстого, вблизи артиллерийских складов, атомных электростанций и в зонах катастрофического затопления пройдут учения подразделений гражданской защиты.
    Подтопление. Архивное фото
    bessarabiainform.com

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Полтавской области в зону катастрофического подтопления попали Кременчугский, Кобеляцкий, Козельщинский районы, города Кременчуг и Горишни Плавни.

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    По поручению премьер-министра Владимира Гройсмана в области пройдут учения специалистов органов управления и сил гражданской защиты вблизи артиллерийских складов, атомных электростанций и в зонах катастрофического затопления.

    "Государство хочет знать — можем ли мы в случае ЧП оперативно вывезти людей из опасных территорий", — сообщил заместитель председателя Полтавской ОГА Роман Толстый в Facebook.

    Ранее сообщалось, что в Тячевском районе Закарпатской области прорвало около 150 метров дамбы на реке Теребля, в результате чего подтпило дома поселка Вонигово.

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