В Полтавской области готовятся к катастрофическим подтоплениям

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Полтавской области в зону катастрофического подтопления попали Кременчугский, Кобеляцкий, Козельщинский районы, города Кременчуг и Горишни Плавни.

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По поручению премьер-министра Владимира Гройсмана в области пройдут учения специалистов органов управления и сил гражданской защиты вблизи артиллерийских складов, атомных электростанций и в зонах катастрофического затопления.

"Государство хочет знать — можем ли мы в случае ЧП оперативно вывезти людей из опасных территорий", — сообщил заместитель председателя Полтавской ОГА Роман Толстый в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Тячевском районе Закарпатской области прорвало около 150 метров дамбы на реке Теребля, в результате чего подтпило дома поселка Вонигово.