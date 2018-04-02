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    Экономика

    В Украине обнародовали список компаний-должников по зарплате

    (обновлено: )17601
    Наибольшая задолженность у Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, Судостроительного завода имени 61 коммунара и ФК "Металлист" - 73,7 млн грн, 30,3 млн грн и 28,6 млн грн соответственно.
    Гривны
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Министерство юстиции Украины создало антирейтинг самых больших в стране предприятий-должников по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

    Список обнародован в рамках проведения кампании по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы, которая стартовала 2 апреля.

    Юрист, эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.
    gs.fm
    Долги по зарплате. Как бороться с проблемой?

    "Это иллюстрация того, что сегодня имеют место грубые нарушения предприятиями трудовых прав людей. Министерство юстиции будет принимать все меры для ликвидации их задолженности перед своими работниками", — цитирует замглавы Минюста Светлану Глущенко пресс-служба министерства.

    Она также добавила, что подобные антирейтинги будут созданы и опубликованы во всех регионах Украины.

    Наибольшая задолженность у Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (73,7 млн грн), Судостроительного завода имени 61 коммунара (Николаевская область, 30,3 млн грн) и ФК "Металлист" (Харьковская область, 28,6 млн грн).

    minjust.gov.ua
    Список компаний-должников по зарплате в Украине

    На минувшей неделе сотрудники "Запорожьеоблэнерго" устроили в городе акцию против постоянных проблем с энергокомпанией, в ходе которой перекрыли центральный проспект, потребовав выплаты зарплаты.

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