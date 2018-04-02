В Украине обнародовали список компаний-должников по зарплате

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Министерство юстиции Украины создало антирейтинг самых больших в стране предприятий-должников по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

Список обнародован в рамках проведения кампании по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы, которая стартовала 2 апреля.

"Это иллюстрация того, что сегодня имеют место грубые нарушения предприятиями трудовых прав людей. Министерство юстиции будет принимать все меры для ликвидации их задолженности перед своими работниками", — цитирует замглавы Минюста Светлану Глущенко пресс-служба министерства.

Она также добавила, что подобные антирейтинги будут созданы и опубликованы во всех регионах Украины.

Наибольшая задолженность у Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (73,7 млн грн), Судостроительного завода имени 61 коммунара (Николаевская область, 30,3 млн грн) и ФК "Металлист" (Харьковская область, 28,6 млн грн).

minjust.gov.ua Список компаний-должников по зарплате в Украине

На минувшей неделе сотрудники "Запорожьеоблэнерго" устроили в городе акцию против постоянных проблем с энергокомпанией, в ходе которой перекрыли центральный проспект, потребовав выплаты зарплаты.