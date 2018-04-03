Тимошенко и Герасимов поспорили в прямом эфире из-за "журнальчика"

Экс-премьер-министр, глава парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала "грязными манипуляциями" информацию о нардепах-прогульщиках, озвученную в прямом эфире телеканала ICTV главой фракции БПП Артуром Герасимовым.

Глава пропрезидентской фракции привел данные о прогулах народных депутатов, опубликованные в журнале "Новое время" на основе результатов исследований организации Комитета избирателей Украины. Также журнал опубликовал данные о том, кто из политиков, по мнению украинцев, чаще всего манипулирует информацией. Среди лидеров нардепов-"обманщиков" оказались Юлия Тимошенко и один из лидеров фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

В свою очередь Юлия Тимошенко обратила внимание, что в топ-рейтинге тех, кто больше всего говорит правду, оказались презиедент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я хочу спросить, насколько же уже надо не уважать людей, не уважать себя, чтобы вот такую грязь практически гнать. Человек пришел поговорить не про дело, а начал как раз с это дискредитации. Это первый раз, когда лидер фракции большинства сам лично работает, так называют у нас, порохоботом", — заявила она, взяв перед этим у Герасимова журнал.

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Она также напомнила, что ранее Комитет избирателей Украины возглавлял Александр Черненко, который в 2014 году прошел в Верховную Раду от "Блока Петра Порошенко".

Словесная перепалка между Тимошенко и Герасимовым длилась несколько минут и в конце концов была прервана ведущим.

Ситуаций, возникшую во эфире телеканала прокомментировала известный политолог Олеся Яхно-Белковская.

"Это ж надо было дойди до того, чтобы начать оппонировать не тому, кто задавал ей вопрос, а обозвать вдруг журнал "Новое время" и Комитет избирателей Украины. И параллельно выступать "за захист громадськості", — написала Яхно на своей странице в Facebook.

Facebook Олеси Яхно-Белковской Комментарий Олеси Яхно-Белковской

Она отметила, что "главный оппонент Тимошенко — она сама".

Напомним, согласно результатам социсследований, Юлия Тимошенко существенно опережает Петра Порошенко в президентском рейтинге.