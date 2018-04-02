Deutsche Welle: предвыборный год Тимошенко и …борьба с Тимошенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Через год, 31 марта 2019 года, в Украине должны состояться очередные президентские выборы.

"Главными претендентами на пост главы государства, скорее всего, станут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Противостояние между ними и будет определять ход президентской кампании. Он попытается удержать власть, она — взять ее. Впрочем, не исключено, что во время состязания двух давних оппонентов у них может появиться и новый политический соперник, способный всерьез побороться за президентское кресло", — пишет в статье для Deutsche Welle украинский журналист и политический обозреватель Сергей Руденко.

Реванш для "леди Ю"

"Один из главных претендентов на высший государственный пост в Украине — Юлия Тимошенко. Она уже дважды баллотировалась в президенты и дважды проигрывала выборы. В 2010 году — Виктору Януковичу, а в 2014-м — Петру Порошенко. Причины поражений были разными, но итог один — для Тимошенко президентство остается пока недосягаемой вершиной, к которой она продолжает идти. Для ее основного оппонента Петра Порошенко главная задача — сохранить лидерство в Украине или же в крайнем случае — не уступить кресло главы государства Тимошенко", — напомнил автор публикации.

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"Надо сказать, что политическое противостояние Петра Порошенко и Юлии Тимошенко началось еще во времена "Оранжевой революции". В 2004-2005 году они боролись за кресло премьер-министра. Тогда Тимошенко победила, предъявив Петру Алексеевичу письменное обязательство Виктора Ющенко в случае победы того на президентских выборах назначить Юлию Владимировну главой правительства. Порошенко довелось довольствоваться должностью секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Однако это не разрешило конфликт между Порошенко и Тимошенко, а наоборот — обострило. В сентябре 2005 года президент Ющенко вынужден был отправить в отставку и Тимошенко, и Порошенко", — продолжает политический обозреватель.

"Сейчас, если верить соцопросам, Юлия Тимошенко лидирует в президентской гонке — за нее в феврале 2018 года готовы были проголосовать 24,6 процента опрошенных украинцев. Она старается не делать резких движений, позволяя своему главному оппоненту — Петру Порошенко ошибаться и всецело отвечать за ситуацию в Украине. Сегодняшний рейтинг Тимошенко на самом деле — это вотум недоверия нынешней власти, во главе которой стоит Порошенко. Пребывая в оппозиции, находясь вне активного информационного поля, Юлия Владимировна повышает свой рейтинг. Она осторожничает с высказываниями и оценкой ситуации, понимая, что любое неверное движение может лишить ее заветной мечты – президентства", — говорится в статье.

"Голосуй, или проиграешь" для Порошенко

"Петр Порошенко пока не делал официального заявления по поводу того, будет ли он вновь баллотироваться в президенты. Но, учитывая психотип Петра Алексеевича и угрозу прихода к власти Юлии Тимошенко, похоже, что решение пойти на второй президентский срок, — вопрос времени. Порошенко есть что терять. И речь идет не только о политическом влиянии. Он был и остается одним из самых богатых украинских олигархов. После ухода с поста президента бизнес-империя Порошенко может оказаться под угрозой", — полагает автор публикации.

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"У нынешнего президента Украины на сегодняшний день достаточно скромные перспективы повторно возглавить государство. В феврале социологи прочили ему не больше 9,8 процента голосов избирателей. Для выхода во второй тур выборов Порошенко должен поднять свой рейтинг как минимум в 3-4 раза. Вряд ли Петру Алексеевичу удастся кардинально улучшить экономическую ситуацию или же завершить войну на Донбассе. Вырвать победу на выборах он может разве что только на контрасте — "хороший" и "плохой" кандидат в президенты", — продолжает политический обозреватель.

"Порошенко может повторить апробированную Борисом Ельциным в 1996 году и Леонидом Кучмой в 1999 году технологию — "Голосуй, или проиграешь". Только вместо угрозы прихода коммунистов, штаб Порошенко в качестве "плохой" альтернативы может представить бывшего соратника Януковича, например, Юрия Бойко, или какого-нибудь одиозного политика — того же Олега Ляшко или Надежду Савченко. Вопрос лишь в том, сможет ли при нынешнем рейтинге Тимошенко команда Петра Алексеевича вытянуть во второй тур удобного для себя кандидата. Но главная задача для Порошенко — при таком раскладе не проиграть "плохому" кандидату в финале президентской гонки", — полагает автор статьи.

В ожидании украинского Макрона

"На нынешнем этапе все потенциальные участники президентской гонки, кроме Юлии Тимошенко и Петра Порошенко, мнят себя украинскими Макронами (имея в виду неожиданный успех Эмманюэля Макрона, победившего на выборах во Франции. — Ред.). Мол, 40 процентов украинцев, которые пока не определились за кого голосовать на президентских выборах 2019 года, дают им надежду на чудо", — говорится в публикации.

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"Правда, надо сказать, что президентское "чудо" будет зависеть не от неопределившихся избирателей, а от консенсуса отечественных олигархов. Владея финансовыми и информационными ресурсами, они могут все — и во второй раз сделать Порошенко президентом, и обеспечить победу Тимошенко, и приложить усилия к созданию мифа об украинском Макроне", — пишет политический обозреватель.

"Как бы то ни было, тому, кто претендует на роль "третьей" силы в предстоящей президентской гонке в Украине, предстоит борьба во втором туре выборов либо с Порошенко, либо с Тимошенко. Сейчас теоретически это возможно. Практически — только в том случае, если украинского Макрона приведут к власти либо олигархи, либо сами граждане, которые вдруг решат: выбор между Юлией Владимировной и Петром Алексеевичем ничего им не даст. А вот новый "мессия" изменит ситуацию в стране", — продолжает автор статьи.

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"Времени для "рождения" украинского Макрона не так уж и много. До его появления тон избирательной кампании будут задавать две команды — Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. Именно они и сформируют повестку дня президентской гонки 2019 года", — полагает обозреватель.