"Моя личная боль". Тимошенко объяснила "неадекватное восприятие реальности" Савченко

Тимошенко считает, что Савченко нужно отправить на психологическую реабилитацию, так как она серьезно пострадала во время нахождения в тюрьме в Российской Федерации.

"Нужно было настаивать на серьезной психологической реабилитации для Савченко после российской тюрьмы", — сказала лидер "Батькивщины". По ее мнению, Савченко решила, что она "из стали", что и привело к такому "неадекватному восприятию реальности".

Тимошенко также отметила, что ситуация вокруг Савченко является ее личной и очень глубокой болью.

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Савченко задержали 22 марта сразу после заседания Верховной Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству нескольких политических фигур, в том числе президента Украины Петра Порошенко.

На заседании Генеральная прокуратура предоставила видео, на котором Савченко обсуждает переворот с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном. Ранее он был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.