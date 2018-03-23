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    "Моя личная боль". Тимошенко объяснила "неадекватное восприятие реальности" Савченко

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (183)

    (обновлено: )55005
    Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что если бы 22 марта была в Верховной Раде, то голосовала бы за представления генпрокурора Юрия Луценко по народному депутату Надежде Савченко.
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    Тимошенко считает, что Савченко нужно отправить на психологическую реабилитацию, так как она серьезно пострадала во время нахождения в тюрьме в Российской Федерации.

    "Нужно было настаивать на серьезной психологической реабилитации для Савченко после российской тюрьмы", — сказала лидер "Батькивщины". По ее мнению, Савченко решила, что она "из стали", что и привело к такому "неадекватному восприятию реальности".

    Тимошенко также отметила, что ситуация вокруг Савченко является ее личной и очень глубокой болью.

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    Савченко задержали 22 марта сразу после заседания Верховной Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству нескольких политических фигур, в том числе президента Украины Петра Порошенко.

    На заседании Генеральная прокуратура предоставила видео, на котором Савченко обсуждает переворот с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном. Ранее он был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

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