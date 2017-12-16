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    В Закарпатье прорвало дамбу: подтоплены дома

    Тема:

    Украина в тисках непогоды (391)

    (обновлено: )91350
    Как сообщается, подтоплены огороды и 22 жилых дома поселка. Вода попала в подвалы, погреба и даже цокольные этажи некоторых зданий. На месте работают спасатели. Как уточняется, необходимости в эвакуации людей пока нет.
    На Закарпатье прорвало дамбу
    Пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. В Тячевском районе Закарпатской области прорвало около 150 метров дамбы на реке Теребля, в результате чего подтпило дома поселка Вонигово. Об этом сообщается на сайте главы Закарпатской облгосаминистрации Геннадия Москаля.

    Пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области
    На Закарпатье прорвало дамбу

    Подтоплены огороды и 22 жилых дома поселка. Вода попала в подвалы, погреба и даже цокольные этажи некоторых зданий.

    На месте работают спасатели. Как уточняется, необходимости в эвакуации людей пока нет.

    Ранее наводнение в Закарпатье повредило мост.  Люди в селе остались без дороги.

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