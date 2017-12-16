В Закарпатье прорвало дамбу: подтоплены дома

Пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. В Тячевском районе Закарпатской области прорвало около 150 метров дамбы на реке Теребля, в результате чего подтпило дома поселка Вонигово. Об этом сообщается на сайте главы Закарпатской облгосаминистрации Геннадия Москаля.

Пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области На Закарпатье прорвало дамбу

Подтоплены огороды и 22 жилых дома поселка. Вода попала в подвалы, погреба и даже цокольные этажи некоторых зданий.

На месте работают спасатели. Как уточняется, необходимости в эвакуации людей пока нет.

Ранее наводнение в Закарпатье повредило мост. Люди в селе остались без дороги.