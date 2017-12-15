Шокирующие фото: в Закарпатье охотники заполнили грузовик убитыми волками

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Раховском районе Закарпатской области местные охотники убили шесть диких волков.

Тела убитых животных заняли почти полностью кузов грузовика. Фото после охоты опубликовал на своей странице в Facebook местный житель Василий Рыбалко.

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Охота проходила в Ясинянском гослесхозяйстве в Черной Тисе.

Это не первый случай убийства животных в Раховском районе. В ноябре стало известно, что лесничий ГП "Раховское ЛДГ", председатель районного общества охотников и рыболовов "Говерла" Виктор Кабаль и его сын Николай на охоте подстрелили рысь, которая занесена в Красную книгу.

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Оба виновника скандала не постеснялись опубликовать фотографию с убитым краснокнижным хищником в социальных сетях.