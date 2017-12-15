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    Общество

    Шокирующие фото: в Закарпатье охотники заполнили грузовик убитыми волками

    (обновлено: )63306
    Охотники из Закарпатской области выложили фото грузовика, в кузове которого сложены тела убитых животных.
    Волки, убитые охотниками в Закарпатье
    Фото "Голос Карпат"

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Раховском районе Закарпатской области местные охотники убили шесть диких волков.

    Тела убитых животных заняли почти полностью кузов грузовика. Фото после охоты опубликовал на своей странице в Facebook местный житель Василий Рыбалко.

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    Охота проходила в Ясинянском гослесхозяйстве в Черной Тисе.

    Это не первый случай убийства животных в Раховском районе. В ноябре стало известно, что лесничий ГП "Раховское ЛДГ", председатель районного общества охотников и рыболовов "Говерла" Виктор Кабаль и его сын Николай на охоте подстрелили рысь, которая занесена в Красную книгу.

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    Оба виновника скандала не постеснялись опубликовать фотографию с убитым краснокнижным хищником в социальных сетях.

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